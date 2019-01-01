Javier ‘Chicharito’ Hernandez kimdir?

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği oyunculardan biri de Javier 'Chicharito' Hernandez. Golcü oyuncuyu yakından tanıyalım...

Mbaye Diagne’nin satılması ihtimaline karşın forvet transferi için girişimlerine başlayan 'da adayların arasında Javier ‘Chicarito’ Hernandez de bulunuyor.

Kimdir bu Javier 'Chicharito' Hernandez?

Javier 'Chicharito' Hernandez, futbola 11 yaşındayken Guadalajara takımının alt yapısında başladı.

Doğduğu yerin takımı olması sebebiyle takımda uyum sağlama sıkıntısını yaşamadı ve 9 sene burada hizmet verdi. 2006 yılına gelindiğinde hocaları tarafından performansına dikkat çekildi. Futbolcunun kendisi as takıma çıkartılarak profesyonel sözleşme imzalatıldı. İlk sezonlarda as takımda çok fazla forma şansı bulamadı ancak zaman ilerledikçe kendisini geliştirdi ve 4 sezon boyunca 64 kez forma giyip takımı adına 26 kez gol attı.

Gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini üzerine çekerken, Chicharito'nun kabul ettiği teklif 7,5 milyon euro öneren oldu. İlk sezonundan itibaren United'da 45 maça çıkıp 20 gol atan Meksikalı golcü, sezon sonunda İngiltere Premier Lig ve İngiltere Community Shield şampiyonluklarını kazanma sevinci yaşadı. Sonraki sezonlarda yüksek performanslı başarısını devam ettiren Chicharito, 2012-13 sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu bir kez daha kazandı.

2014-15 sezonunda ise beklenmedik bir şekilde tarafından 4 Milyon euro karşılığında kiralık olarak alındı. Real Madrid forması altında yarı sezonda 33 maça çıkıp 9 gol attı.

2015-16 sezonunda ise yolunu ’ya çeviren Chicharito, ile görüşmelere başladı ve 10 milyon euro karşılığında transfer oldu. Alman takımında iki sezon oynayan Chicharito, çıktığı 76 maçta 39 gol attı.

2017-18 sezonunun başındaysa 17,8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'la yeniden Premier Lig'e döndü. Meksikalı oyuncu iki sezondur formasını giydiği West Ham United'da toplam 61 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 16 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Milli takım kariyeri

Chicharito, milli formayı kariyerinde ilk kez 2007 yılında U-20 takımında giydi ve burada iki maça çıkıp bir gol attı. İki sene sonra 2009 yılında Meksika A Milli Takımı’na davet edildi.

A Milli Takım'la kariyeri boyunca 108 maça çıkıp 51 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Bu süre içerisinde 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupası organizasyonlarında sahada yer aldı.