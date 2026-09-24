Nassr'ın teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, hâlihazırda yaşadığı sakatlık laneti belasından kurtulmak için Elit Gençlik Ligi'nde (Jawwy Elit Ligi) mücadele eden 21 yaş altı takıma başvurdu.

Nassr kulübü, dün çarşamba günü, sakatlanmaları sebebiyle şu an itibarıyla 10 oyuncunun antrenmanlara katılamayacağını açıkladı. Bu durum, özellikle milli takımlarıyla oynamak için ayrılan uluslararası oyuncuların da yokluğuyla birlikte büyük bir eksikliğe yol açtı.

Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesi, Postecoglou'nun bariz eksikliği kapatmak için şu an itibarıyla Nassr 21 yaş altı takımından 7 oyuncuyu A takımla antrenman yapmak üzere çağırmaya karar verdiğini belirtti.

Kadroya kaleciler Khalid Al-Dossari ve Sultan Al-Mas'ın yanı sıra Youssef Al-Tahhan, Abdulrahman Al-Anzi, Saad Haqawi, Bassam Hazazi ve Awwad Aman dahil edildi.

Bu durum, 21 yaş altı takımın Jawwy Elit Ligi'nin bu sezonundaki istikrarsız sonuçlarına rağmen geldi; takım, iki galibiyet ve iki mağlubiyetten topladığı yalnızca 6 puanla puan tablosunda on dördüncü sırada yer alıyor.

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Hatırlatmak gerekirse, Nassr'ın sakatlar listesinde Fransız Kingsley Coman, Saad Al-Nasser, Ayman Yahya, Abdulrahman Ghareeb, Rakan Al-Ghamdi, Salem Al-Najdi, Mohammed Maran, Raghad Al-Najjar, Mubarak Al-Buaynain ve Sultan Al-Ghannam yer alıyor.

Buna karşılık, milli takımlarıyla birlikte bulunmak için 8 oyuncu takımdan ayrı kalacak; bunlar Suudi beşli Nawaf Al-Aqidi, Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Al-Hamdan, Abdullah Al-Khaibari ile Portekizli Cristiano Ronaldo ve Joao Felix'in yanı sıra Iraklı Haidar Abdulkarim.

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