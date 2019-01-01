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Jasper Cillessen Valencia'ya imzayı attı

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Getty Images
Valencia, Hollandalı eldiven Jasper Cillessen'i 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.

Valencia kendi adına sezonun ilk büyük transferini yaptı. Siyah beyazlılar Barcelona'dan Jasper Cillessen'i 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Valencia ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Cillesen'in serbest kalma maddesi 80 milyon euro olarak belirlendi.

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Marc-Andre ter Stegen'in ardında ikinci kaleci olarak kalan Cillesen, Katalan ekibinde geçen sezon sadece 3 lig, 7 Kral Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi maçında görev almıştı.

Hollandalı elvien ile Manchester United ve Benfica da ilgilenmişti.

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