Jasper Cillessen Valencia'ya imzayı attı

Valencia, Hollandalı eldiven Jasper Cillessen'i 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.

kendi adına sezonun ilk büyük transferini yaptı. Siyah beyazlılar 'dan Jasper Cillessen'i 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Valencia ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Cillesen'in serbest kalma maddesi 80 milyon euro olarak belirlendi.

Marc-Andre ter Stegen'in ardında ikinci kaleci olarak kalan Cillesen, Katalan ekibinde geçen sezon sadece 3 lig, 7 Kral Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi maçında görev almıştı.

Hollandalı elvien ile ve da ilgilenmişti.