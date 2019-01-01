Jasper Cillessen Valencia'ya imzayı attı
Yorum()
Getty Images
Valencia kendi adına sezonun ilk büyük transferini yaptı. Siyah beyazlılar Barcelona'dan Jasper Cillessen'i 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Valencia ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Cillesen'in serbest kalma maddesi 80 milyon euro olarak belirlendi.
CANLI | Transfer haberleri & dedikoduları
Marc-Andre ter Stegen'in ardında ikinci kaleci olarak kalan Cillesen, Katalan ekibinde geçen sezon sadece 3 lig, 7 Kral Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi maçında görev almıştı.
Hollandalı elvien ile Manchester United ve Benfica da ilgilenmişti.