Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, bu sabah Pazar günü Dünya Kupası tarihindeki 1000. maçta Tunus’a karşı elde edilen 4-0’lık büyük galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Moriyasu şunları söyledi: “Oyuncularımız bugün harika bir performans sergiledi. Özellikle hücumda taktiği uyguladıkları şekilden çok gurur duyuyorum. Maçı iyi kontrol ettik ve güzel goller attık.”

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Taktik seçimleri hakkında (özellikle Daichi Kamada’yı ikinci forvet pozisyonunda oynatması) şunları ekledi: "Takımı kurarken kullandığım oyuncular, tüm çabalarımızın merkezinde yer aldılar. Kamada’yı defansif orta saha oyuncusu olarak kadroya dahil etmiştim, ancak bugün onun gölge forvet rolünü üstlenmesini istedim. Bunun onun en iyi yanlarını ortaya çıkaracağını düşündüm ve gerçekten de işe yaradı çünkü bugün bir gol attı."

Ve şöyle devam etti: “O sadece bir bağlantı noktası değildi, hücum üçgenine kadar ilerledi ve takıma güçlü bir ivme kazandırdı.”

Moriasso, “Japan Times” sitesinde yer alan açıklamalarında şunları ekledi: “Bu galibiyet önemli, ancak henüz bir anlam ifade etmiyor. Biz bir sonraki maça (İsveç karşısında) odaklanıyoruz. Hedefimiz turnuvada adım adım ilerlemek ve aynı ruhla çalışmaya devam edeceğiz.”

Japonya, Dünya Kupası tarihindeki en büyük galibiyetini elde ederek, gol farkıyla Hollanda’nın hemen arkasında, 6. grubun ikinci sırasında 4 puana ulaştı. Tunus ise turnuvadan elenirken, İsveç 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor.