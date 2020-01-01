Japonya J1 Lig, 4 Temmuz'da yeniden başlayacak
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Japonya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ülke genelindekii OHAL'in hafta içi kaldırılmasının ardından futbol liglerinin yeniden başlatılması yönünde karar alındığı belirtildi.
Japonya J1 Lig 4 Temmuz'da, ülkenin diğer futbol ligleri ise 27 Haziran'da başlayacak. Maçlar, seyircisiz oynanacak.
Lig, Şubat ayının sonunda oynanan birinci hafta maçlarının ardından ertelenmişti.
İlk hafta sonunda Sanfrecce Hiroshima, averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyordu.