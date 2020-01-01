Japon 1. Ligi

Japonya J1 Lig, 4 Temmuz'da yeniden başlayacak

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(C)Getty images
Şubat ayında ertelenen Japonya J1 Lig için yeniden başlama tarihi 4 Temmuz olarak belirlendi.

Japonya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ülke genelindekii OHAL'in hafta içi kaldırılmasının ardından futbol liglerinin yeniden başlatılması yönünde karar alındığı belirtildi.

Japonya J1 Lig 4 Temmuz'da, ülkenin diğer futbol ligleri ise 27 Haziran'da başlayacak. Maçlar, seyircisiz oynanacak. 

Lig, Şubat ayının sonunda oynanan birinci hafta maçlarının ardından ertelenmişti.

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