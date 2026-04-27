Janssen, Van Persie'nin çalışma tarzında önemli bir değişiklik gözlemliyor

Theo Janssen'e göre Robin van Persie, kendisinden çok daha deneyimli olan Dick Advocaat'ın tavsiyelerinden büyük fayda görüyor. Rondo'nun yorumcusu, Feyenoord teknik direktörünün kulüp içindeki herkese aynı derecede değer vermediğini düşünüyor.

Ziggo Sport'un futbol talk şovunda Janssen, "Van Persie'nin Dick'e teknik direktör olarak büyük saygı duyduğunu düşünüyorum" dedi. Youri Mulder ise, oyuncu grubunun da Advocaat'ın perde arkasında danışman olarak faaliyet göstermesinden memnun olduğunu ekledi.

"Van Persie'nin birlikte çalıştığı teknik kadronun ise ona karşı saygısı daha az. Oradaki tavsiyeleri pek dikkate almıyor. Bence etrafındaki yardımcı antrenörlerden çok Dick gibi birine kulak veriyor," diye görüşünü pekiştiriyor Janssen.

Talk show'u sunan Wytse van der Goot, Van Persie'nin her zaman bir teknik direktör olarak özellikle kendi planını uyguladığı imajına sahip olduğunu belirtiyor. "Ama şimdi Advocaat da ekibe katıldığı için gerçekten bir değişiklik görüyor musunuz?"

"Durumun farklı olduğunu görüyorum. Eskisi kadar açık değil," diyor Mulder, son haftalardaki Feyenoord'un oyununu analiz ederken. "Daha organize."

Van Persie, geçen Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Advocaat'ın yaz tatilinden sonra danışman olarak kalmasını umduğunu belirtti. "Bana kalsa kalır. Bunu çok isterim," dedi Feyenoord'un teknik direktörü.

"Aslında Dick'le her gün konuşuyorum, o burada olmasa bile," diye ekledi Van Persie. "Neredeyse her gün telefonlaşıyoruz ve her konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tıpkı benim teknik ekibimle yaptığım gibi."

"Dick bu konuda rahat ve eğlenceli bir şekilde katkı sağlıyor. Eleştirel sorular soruyor ve fikirlerini paylaşıyor. Bunu gerçekten çok seviyorum." Van Persie daha önce ESPN'e de deneyimli antrenörün oyun stilinde büyük bir rol oynadığını belirtmiş ve Feyenoord'un önceki maçlara kıyasla biraz daha kompakt bir duruş sergilediğini söylemişti.