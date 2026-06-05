Ron Jans, ESPN'in davetiyle uzun antrenörlük kariyerine bir bakış atıyor. Emekli teknik direktör (67), bu geriye dönük değerlendirmede, bazı kulüplerde işleri biraz farklı bir şekilde ele alabileceğini kabul ediyor.

Jans, Hollanda'da FC Groningen, sc Heerenveen, PEC Zwolle, FC Twente ve FC Utrecht'te çalıştı. Sınırın ötesinde ise Standard Liège ve Amerikan FC Cincinnati'de maceralar yaşadı, ancak bunlar teknik direktör için hayal kırıklığıyla sonuçlandı. "Ama ikisini de yine aynı şekilde yapardım."

"Standard'da kadro üzerinde biraz daha fazla etki sahibi olmaya çalışırdım. O etki bende yoktu. O kulüp neredeyse yirmi yıldır zorluklar yaşıyor. Belçika'nın Feyenoord'u gibi bir yer. Valonya'nın en iyi kulübü," diyor Jans, sadece on bir maçın ardından kovulduğu Standard'daki dönemini anlatırken.

"Orada biraz daha kalmak güzel olurdu. İnsanların kadroya karışmak istediğini hissediyorsan, bunu kabul edemem. Bu, teknik direktörün görevden alınmasının nedenlerinden biriydi," diye ekliyor gerçekçi Jans yıllar sonra.

FC Cincinnati'de Jans, geniş yankı uyandıran bir ırkçılık skandalı nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı. "Irkçılıkla hiçbir ilgisi yoktu. O N-kelimesini kullanmamalısın. Ben onu söyledim ve iki hafta sonra bir komisyonun karşısına çıktım. Kulüp bazı oyuncularla sorunlar yaşıyordu ve sanırım sonunda ben kurban edildim."

Jans şöyle devam ediyor: "Onu söylememeliydim, ama ben ırkçılığın tam tersiyim. Ayrıca ağzımın kapatılmasına da izin vermem. Bilmeliydim, ama ben buyum. Biraz naif ve bazen fazla açık sözlüyüm."

Yıllarca antrenman sahasında durduktan sonra, Jans için artık emekliliğin tadını çıkarma zamanı geldi. "Beni iyi tanıdığını düşünen ve 'belki yine canın sıkılır' diyenler var. Bunu neredeyse imkansız görüyorum. FC Barcelona şimdi ararsa, 'üzgünüm, şu anda olmaz' derim. Şimdi bunun nasıl bir şey olduğunu görmek istiyorum ve bunun çok hoşuma gideceği ihtimalini yüksek görüyorum."