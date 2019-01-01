Jan Vertonghen, Manchester City maçından sonra açıklamalarda bulundu

Tottenham'ın Hollandalı stoperi Jan Vertonghen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçının ardından penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu.

'ın 31 yaşındaki savunma oyuncusu Jan Vertonghen, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmalarında Tottenham, ilk maçta evinde Premier Lig'den de rakibi olan Manchester City'i konuk etti. Karşılaşma, Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken Agüero'nun kaçırdığı tartışmalı bir penaltı pozisyonu da vardı.

Hollandalı hakem Bjorn Kuipers'in VAR'a bakarak Manchester City lehine verdiği tartışmalı penaltı kararı üzerine konuşan Vertonghen, BBC haberine göre şu ifadeleri kullandı:

"Futbol, her daim duygusal olan bir oyundur ve Video Hakem Sistemi, bu durumu birazcık değiştiriyor. Bu yüzden, savunma stilimizi VAR'a uygun bir şekilde değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence, ağır çekimde her pozisyon penaltı gibi görünür. Siz, rakibinizi yere düşürmeye çalışmıyor olabilirsiniz ancak ağır çekimde bakıldığında, o pozisyona 20 kere penaltı kararı verilebilir. Gelecek yıllarda, Premier Lig'e VAR'ın gelmesiyle, 20,30 hatta 40'tan fazla penaltı göreceğiz."

"Hepimiz, bu duruma uyum sağlamalıyız. Bazen vücudunuzu ortaya koymaktan başka yapabileceğiniz bir şey yoktur. VAR yüzünden kimseye dokunamaz olduk. Birine yaklaşmaya bile korkuyoruz, bırakın müdahale yapmayı. Bence hakemler, kendilerini futbolcuların yerine koymalı."