Jan Paul van Hecke, Hollanda - Japonya maçının ardından gözle görülür şekilde hırpalanmış durumda

Jan Paul van Hecke, Hollanda ile Japonya arasındaki maçtan hiç de yara almadan çıkamadı. Defans oyuncusu, 2-2 berabere biten maçın ardından kameraların karşısına oldukça morarmış bir gözle çıktı ve maç sırasında bu durumdan oldukça rahatsız olmuştu.

Maçın açılış dakikalarında talihsiz Van Hecke, bir Japon oyuncunun ayağının yüzüne çarpmasıyla yaralandı. Merkez savunma oyuncusu oyuna devam edebildi, ancak maç ilerledikçe tekmeden kaynaklanan rahatsızlığı arttı.

Van Hecke, NOS'a "Gözüme tam isabet etti" dedi. "Kafamla topa gittim, bu yüzden bir şey beklemem gerekirdi."

"Bir ara görüşüm biraz etkilendi. Şimdi o taraftan pek iyi göremediğimi fark ediyorum. Umarım önümüzdeki günlerde biraz daha iyi olur."

Önümüzdeki günlerde şişliğin oldukça artması bekleniyor. "Biraz daha şişeceğini tahmin ediyorum. Ama neyse, bu işin bir parçası," diyor soğukkanlı Zeeuwlu oyuncu.

Virgil van Dijk ve Crysencio Summerville'in golleriyle Oranje uzun süre 2-1 önde gitti. "Öne geçtiğinizde, o avantajı korumaya çalıştığınızı görüyorsunuz. Ama yine de ileriye doğru savunmaya devam etmelisiniz."

"Bazen bu zor olabilir, ama bence bunu daha iyi yapabilirdik," diyor Van Hecke, Daichi Kamada'nın son dakikada attığı beraberlik golüne karşı hiçbir şey yapamadı. Oranje, 20 Haziran Cumartesi günü tekrar sahaya çıkacak. O gün rakip İsveç olacak.