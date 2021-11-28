Jamie Vardy, Arsenal efsanesinin rekoruna ortak oldu

Leicester City'nin Watford'ı 4-2 mağlup ettiği maçta bir aylık suskunluğunu bozan Jamie Vardy, attığı iki golle takımına üç puanı getirdi.

Sezona beklediği gibi giremeyen Leicester, üst üste aldığı kötü sonuçlarla ilk 10'un dışına düşmüştü. Tilkiler bu galibiyetle puanını 18'e çıkarak 10. sıraya yerleşti.

Hangi rekoru egale etti?

Bu sezon ligdeki gol sayısını yediye çıkaran 34 yaşındaki santrafor, Premier Lig'de toplamda 127 gole ulaştı. Vardy bu gollerin 93'ünü 30 yaşını doldurduktan sonra attı.

Lig tarihinde 30 yaşından sonra en çok gol atan oyuncu unvanı Arsenal'ın efsane ismi Ian Wright'a aitti. Wright'ı yakalayan Vardy, bir gol daha attığı takdirde rekorun tek başına sahibi olacak.

Premier Lig'de attığı 127 gol, Vardy'yi tüm zamanlar listesinde 14. sıraya yerleştiriyor. Vardy, listede Nicolas Anelka ve Robbie Keane gibi önemli golcülerin önünde yer alıyor.

Geç açıldı

Profesyonel kariyerine alt liglerde başlayan Vardy, Premier Lig'deki ilk maçına 27 yaşındayken çıkmıştı. Ligdeki ilk sezonunda beş gol atabilen Vardy, ardından inanılmaz bir performans yakaladı.

Premier Lig'de 100 gol barajını geçen 29 oyuncu içinde, ilk maçına Vardy'den daha geç çıkan tek isim, lige 28 yaşında merhaba diyen Ian Wright.

1991-1998 yılları arasında Arsenal formasıyla tek döken Wright, Londra ekibi adına çıktığı 257 maçta 153 gol attı.