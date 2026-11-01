Michael Carrick, Manchester United'ın galibiyet alamadığı dokuz maçlık kötü serinin ardından büyük baskı altında. Old Trafford'daki geleceğine ilişkin spekülasyonlar artarken Jamie Redknapp, zor günler geçiren kulübü kurtarabilecek yalnızca iki teknik direktör olduğunu belirtti.

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Carrick yolun sonuna biraz daha yaklaşıyor

Carrick, United'daki görevini korumak için Chelsea deplasmanında aldığı kötü 2-0'lık yenilginin ardından mücadele ediyor. Bu sonuç, takımın tüm kulvarlardaki galibiyet hasretini dokuz maça çıkardı.

Morgan Rogers, Xabi Alonso'nun takımı adına ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra gol perdesini açtı. Manchester United için işler, Lisandro Martinez'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle daha da kötüleşti. Cole Palmer, bu pozisyonun ardından verilen penaltıyı gole çevirerek Chelsea'nin galibiyetini perçinledi. Bu yenilginin ardından United, dokuz Premier League maçında yalnızca averajla düşme hattının üzerinde kalarak 17. sırada yer aldı.

Redknapp teknik direktörlük için favorilerini belirledi

Daha önce çıkan haberler, Carrick'e Old Trafford'da işleri yoluna koyması için zaman tanınacağını öne sürmüştü. Ancak sahada bir iyileşme görülmemesi, olası haleflerine ilişkin spekülasyonları artırdı. Liverpool'ın eski orta saha oyuncusu Redknapp, kulüp teknik direktör değişikliğine giderse aday arayışını daraltması gerektiğini düşünüyor. Sky Sports'a konuşan Redknapp, bu zorlu görev için gerçekten uygun çok az aday olduğunu vurguladı.

Redknapp, "Bakın, Michael Carrick hâlâ görevde, dolayısıyla bunu söylemek haksızlık. Ama durum buysa, işler düzelmezse görevini kaybetmesi kaçınılmaz. Gerçekçi olarak yalnızca o [Unai Emery] ve Eddie Howe olabilir" dedi.

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Emery en güçlü aday olarak öne çıkıyor

Antonio Conte, Fabian Hurzeler ve Julian Nagelsmann gibi tanınmış teknik direktörlerin de adı bu görevle anıldı. Ancak Redknapp, Nagelsmann'ın kariyerinin son dönemdeki seyrinin onu daha az cazip bir seçenek hâline getirdiğini düşünüyor.

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Redknapp, Aston Villa Teknik Direktörü Emery'yi açık ara en iyi seçenek olarak görüyor. Ancak İspanyol teknik adamın Villa Park'ta başarılı bir projenin tüm kontrolünü elinde tuttuğunu ve ayrılmakta tereddüt edebileceğini de kabul ediyor.

Redknapp sözlerini şöyle sürdürdü: "Her teknik direktörün egosu vardır. Herkes Manchester United'ı yeniden ayağa kaldırabileceğine inanacaktır, buna gerçekten inanacaktır. Yetenekleri göz önüne alındığında, bunu başarabileceğine güveneceğim muhtemelen tek kişi o."

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Manchester United'ı kritik bir hafta bekliyor

Devam eden krize derhâl yanıt vermesi için Carrick üzerindeki baskı büyük. United, Avrupa sahnesine döndüğünde kötü gidişata son vermeye çalışacak. Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi maçının ardından Carrick'in ekibi yeniden Premier League'e odaklanacak. Tam bir hafta sonra Old Trafford'da, ironik bir şekilde Emery'nin Aston Villa'sıyla karşılaşacak.