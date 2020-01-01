Jamie O'Hara: Mourinho'nun bahanesi kalmadı

Tottenham'ın eski oyuncusu Mourinho'nun bahanelerinin bittiğini ve İngiliz ekibin eski teknik direktörüne dönebileceğini belirtti.

2005-2011 yılları arasında forması giyen Jamie O'Hara, İngiliz ekibin aldığı kötü sonuçlar sebebiyle Jose Mourinho döneminin sona erebileceğini söyledi.

Ligde son 2 maçını kaybederek yedinci sıraya gerileyen, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında kendi evinde Leipzig'e 1-0 mağlup olan Tottenham, Federasyon Kupası 5. Tur maçında da seri penaltılar atışları sonucu Norwich'e boyun eğmekten kurtulamadı.

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O'Hara, talkSPORT'a yaptığı açıklamada Kane ve Son'un sakatlıklarına rağmen Tottenham'ın derin bir kadrosu olduğunu ve başarısız sonuçların sorumlusunun Jose Mourinho olduğunu belirtti.

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O'Hara "Bahane duymaktan sıkıldım. Kane ve Son sakatlandıktan sonra Mourinho'nun bir çözüm bulacağından emindim ama olmadı. 'Herkes bize üzülsün. Moura çıkmak istiyor, Bergwijn çıkmak istiyor. Herkes Tottenham için üzülsün' Hayır! Norwich'i yenmek ve istenilen sonuçları almak için yeterli kadroya sahipsin. Mourinho'nun bahanesi kalmadı. Her şey sona ermeden Pochettino geri dönebilir. Şu an herhangi bir takımı çalıştırmıyor ve taraftarlar tarafından çok seviliyor" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho göreve geldiğinden bu yana 24 maç oynayan Tottenham, bu maçlarda 11 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.