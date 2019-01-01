Jamie Carragher'dan Mo Salah eleştirisi: Bencil ve açgözlü

Eski Liverpool oyuncusu Jamie Carragher, Mo Salah'a eleştirilerde bulunurken Sadio Mane'nin çıkışını değerlendirdi.

, hafta sonu deplasmanda 'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı kayıpsız atlattı.

Liverpool'un yıldızı Mo Salah, bu maçta da gol sevinci yaşayamadı ve 7 maç üst üste gol bulamamış oldu.

Salah'ın geçtiği bu formsuz dönemi değerlendiren Jamie Carragher, Mısırlı oyuncunun zaman zaman tek başına oynamaya çalıştığını belirtti.

Sky Sports'ta Liverpool maçını yorumlarken konuşan Carragher, Salah için, "Hiç süphesiz ki bencil ve açgözlü. Liverpool için yaptıkları tartışılmaz ve bu sezonda da kimse onun kadar gol katkısı vermedi. Her zaman bir tehdit unsuru olsa da arada kafasını kaldırıp arkadaşlarına bakmalı" ifadelerini kullandı.

Salah'ı eleştiren Carragher, Liverpool'u son haftalarda taşıyan Sadio Mane hakkındaki düşüncelerini de anlattı:

"Sadece Premier Lig'in değil, Avrupa'nın formda adamı Mane. Rakip savunmanın bıraktığı boşlukları çok iyi değerlendiriyor."

Liverpool, milli aranın ardından Premier Lig'de verdiği şampiyonluk yarışına 31 Mart'ta sahasında 'ı konuk edeceği maç ile devam edecek.