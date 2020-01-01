Jamie Carragher: Mesut Özil için büyük bir itibar kaybı

Jamie Carragher, Arsenal'de diğer oyuncuların aksine maaş kesintisini reddeden Mesut Özil hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig ekibi , geçtiğimiz günlerde futbolcular ve teknik heyetin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarında yüzde 12,5 indirime gittiğini duyurmuştu.

Ancak ortaya atılan iddialara göre üç futbolcunun bu maaş kesintisini kabul etmediği ifade edilmişti.

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Sky Sport'a konuşan 'un eski oyuncusu Jamie Carragher, maaş kesintisini kabul etmeyen bir oyuncunun Mesut Özil olduğunu ifade etti:

Daha fazla takım

"Arsenal'in en yüksek maaşı alan oyuncusu Mesut Özil ve takımın geri kalanına uygun olmayan bir karar vermesi kötü oldu. Eğer ben Mesut olsaydım ve bu fikre katılmasaydım bile, arkadaşlarım, teknik heyetin ve kulüpteki insanların fikrine saygı duyup bu kararı uygulardım. Futbol bir takım oyunu. Özil'in arkadaşları gibi bir karar vermesini beklerdim. Kendisi için büyük bir itibar kaybı."

Carragher, Mesut Özil'in takımdaki en yüksek maaşı alan oyuncu olarak diğerlerine rol model olması gerektiğini söylerken, "Mesut'un kazandığı para hakkında bir şey söylemeyeceğim. Eğer bu konuda bir şey söylemek gerekirse, oyuncuyu değil, sözleşmeyi teklif edenleri suçlamak gerekir" şeklinde konuştu.