James Rodriguez'in Galatasaray maçı isteği

Real Madrid’in Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez’in Galatasaray maçında forma giymeyi çok istediği iddia edildi.

AS’ın haberine göre James Rodriguez, kendisini maçına hazırlıyor.

Milli Takımı’na davet edilmediği için İspanya’da kalan James Rodriguez’in bütün haftayı ’in Valdebebas’taki tesislerinde geçirdiği ifade edildi.

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Pazartesi günü itibariyle takımla birlikte çalışmalara da başlayan 28 yaşındaki oyuncunun özellikle Galatasaray ve maçlarında oynamak istediğini teknik direktör Zinedine Zidane’a ilettiği öne sürüldü.

Toni Kroos’tan sonra Luka Modric ve Gareth Bale’in milli maçlarda sakatlanmalarının ardından kara kara düşünen Zidane’ın bu maçlarda James Rodriguez’e forma verebileceği belirtildi.

Bu sezon forma giydiği 7 maçın 3’ünde ilk 11’de sahaya çıkan James Rodriguez, Granada ağlarını havalandırarak 882 gün sonra bu formayla gol atmıştı.