James Rodriguez transferine Radamel Falcao formülü

Birkaç yıl önce Radamel Falcao transferiyle ses getiren Rayo Vallecano şimdi de gözünü James Rodriguez'e çevirdi.

LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun transfer listesinde dünyaca ünlü bir yıldız bulunuyor.

Marca'nın haberine göre, Brezilya ekibi Sao Paulo ile yollarını ayıran James Rodriguez, İspanyol ekibinin gündeminde yer alıyor.

2021 yazında Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu kadrosuna katıp futbol piyasasında ses getiren Vallecano, James Rodriguez için de ince eleyip sık dokuyor.

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Madrid ekibi ekonomik dengeleri bozmadan bu hamleyi gerçekleştirmek isterken James Rodriguez'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi de transferin önünü açıyor.

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100. yılını kutlayan Rayo Vallecano bu özel senede kadrosuna önemli bir transfer yapmayı amaçlıyor. Falcao transferiyle ses getiren kulüp şimdi de James Rodriguez'le daha farklı bir etki yapmayı hedefliyor.

Vallecano'ya olası transferi, Copa America'da sergilediği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki yıldız futbolcu için de Avrupa'da yeni bir fırsat doğuracaktır.