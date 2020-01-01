James Rodriguez, Southampton maçında yok

Everton kariyerine çok iyi başlayan James Rodriguez’in sakatlandığı açıklandı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Premier Lig’in 6. haftasında deplasmanda ile oynayacakları maça yeni transfer James Rodriguez’den yoksun çıkacaklarını söyledi.

Kolombiyalı yıldızın maçında Virgil van Dijk ile girdiği mücadelede sakatlandığını ifade eden Ancelotti, “Maalesef Liverpool maçında bir sorun yaşadı. Maçın başında Van Dijk ile girdiği pozisyonda sakatlık geçirdi. Sanırım Southampton maçında bizimle olmayacak” diye konuştu.

Premier Lig’de çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan zirvede yer alıyor. İngiliz ekibinin ’den kadrosuna kattığı James Rodriguez attığı 3 gol ve yaptığı 3 asistle bu başarının mimarı oldu.