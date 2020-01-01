James Rodriguez, Southampton maçında yok
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Teknik direktör Carlo Ancelotti, Premier Lig’in 6. haftasında deplasmanda Southampton ile oynayacakları maça yeni transfer James Rodriguez’den yoksun çıkacaklarını söyledi.
Kolombiyalı yıldızın Liverpool maçında Virgil van Dijk ile girdiği mücadelede sakatlandığını ifade eden Ancelotti, “Maalesef Liverpool maçında bir sorun yaşadı. Maçın başında Van Dijk ile girdiği pozisyonda sakatlık geçirdi. Sanırım Southampton maçında bizimle olmayacak” diye konuştu.
Premier Lig’de çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Everton zirvede yer alıyor. İngiliz ekibinin Real Madrid’den kadrosuna kattığı James Rodriguez attığı 3 gol ve yaptığı 3 asistle bu başarının mimarı oldu.