Premier Lig

James Rodriguez, İngiltere yolunda

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James Rodriguez Real Madrid 2019-20
Getty Images
Premier Lig ekibi Everton’ın teknik direktörü Carlo Ancelotti, eski öğrencisi James Rodriguez'i takımda görmek istiyor.

Real Madrid’in yeni sezon planlarında yer almayan James Rodriguez’in yeni adresi İngiltere olabilir.

Goal’ün edindiği bilgiye göre Everton’ın patronu Carlo Ancelotti, kulüp yönetiminden James Rodriguez’in transfer edilmesini istedi.

Kulüplerin görüşme halinde olduğu ve transferin 40 milyon euro’ya bitebileceği kaydedildi.

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    İtalyan teknik adam, 2014 yılında James Rodriguez’i Real Madrid’e transfer ettiren isimdi.

    Kolombiyalı futbolcu geçtiğimiz sezon Atletico Madrid ile anlaşmış ancak Real Madrid başkanı Florentino Perez bu transfere onay vermemişti.

    Geçtiğimiz sezon sadece 14 maçta görev alan 29 yaşındaki oyuncu 1 gol 2 asistle oynadı.

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