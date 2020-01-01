Transfer

James Rodriguez Everton'a imza atıyor

Son güncelleme
Yorum()
Everton - James Rodriguez
Goal.com
Carlo Ancelotti, daha önce iki farklı takımla çalıştığı James Rodriguez ile bu kez de Everton'da buluşuyor.

Hangi takıma gideceği merakla beklenen James Rodriguez Everton'a imza atmak üzere.

Gol Caracol'un haberine göre Everton Menajeri Carlo Ancelotti, James Rodriguez'i ikna etmeyi başardı. 

Kolombiyalı 10 numara, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını sadece 14 karşılaşmada giyebilmişti.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Transfer gerçekleşirse Carlo Ancelotti ile James Rodriguez'in yolları 3. kez kesişecek. İtalyan teknik adam 2014-15 sezonunda Real Madrid'deyken beraber çalıştığı Rodriguez ile daha sonra Bayern Münih'te de çalışma imkanı bulmuştu.

    Kapat