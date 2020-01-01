James Rodriguez Everton'a imza atıyor
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Goal.com
Hangi takıma gideceği merakla beklenen James Rodriguez Everton'a imza atmak üzere.
Gol Caracol'un haberine göre Everton Menajeri Carlo Ancelotti, James Rodriguez'i ikna etmeyi başardı.
Kolombiyalı 10 numara, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasını sadece 14 karşılaşmada giyebilmişti.
Transfer gerçekleşirse Carlo Ancelotti ile James Rodriguez'in yolları 3. kez kesişecek. İtalyan teknik adam 2014-15 sezonunda Real Madrid'deyken beraber çalıştığı Rodriguez ile daha sonra Bayern Münih'te de çalışma imkanı bulmuştu.