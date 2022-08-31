James Rodriguez: "Cavani için Katar'dan İspanya'ya yürürüm"

Rodriguez'in Everton ve Katar dönemi iyi geçmemişti.

Eski Real Madrid ve Bayern Münih yıldızı, Orta Doğu'daki Al-Rayyan ile bir sezonun ardından Avrupa'ya dönmek istiyor.

Valencia'nın transfer yapması gerektiğini bilen Rodriguez, kendisini Gennaro Gattuso'ya teklif etti. kaptan Carlos Soler'in önümüzdeki günlerde Valencia'dan PSG'ye katılması bekleniyor.

Ne söylendi?

El Chiringuito'ya konuşan 31 yaşındaki yıldız oyuncu,

"Valencia beni ararsa Katar'dan bile yürürüm. Maaş kesintisi yaparım. Edinson Cavani'ye yardım edecek birine ihtiyaçları olursa orada olacağım. Onlar harika taraftarları olan harika bir kulüp.”

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Valencia'da Soler'in yerini doldurmak için çok kısa bir süre kaldı. Rodriguez'in Everton ve Katar dönemi iyi geçmemişti. Bu yüzden İspanyol ekibi, başka yerlere bakmaya istekli olabilirler.

Aynı röportajda Rodriguez, transfer penceresinden geriye kalan süre içinde Avrupa'ya geri dönüşün mümkün olup olmayacağını bilmediğini itiraf etti. Bu arada, Al-Rayyan'daki anlaşmasının bitmesine daha birkaç yıl var.