James Milner: VAR atmosferi mahvediyor

İngiliz yıldız James Milner, tartışmalara tam anlamıyla çözüm getirmediğini düşündüğü için VAR sistemini desteklemediğini söyledi.

VAR sistemi üzerindeki tartışmalar sürerken 'un tecrübeli yıldızı James Milner da teknolojinin futboldaki yeriyle ilgili fikirlerini belirtti.

The Guardian'a konuşan Milner, VAR sistemi üzerinde çok fazla tartışma olduğunu ve bu sistemi tam anlamıyla desteklemediği söyledi.

Tecrübeli futbolcu tartışmalara tam anlamıyla nokta koymayan teknolojinin stadyumlardaki atmosferi olumsuz etkileyebileceğini ifade ederken şunları dile getirdi:

"Gol çizgisi teknolojisi harika, çünkü anlık ve kesin sonuç. Siyah ve beyaz. Fakat üzerine farklı yorumlar getirilebilecek pozisyonlarda VAR sisteminin kullanılması atmosferi mahvediyor. "

"Gol attınız, tribünde büyük bir sevinç ve gürültü meydana geldi. Sonra VAR'a gidildi ve sesler bitti, acaba gol olacak mı?"

33 yaşındaki futbolcu yine de VAR sistemine tam anlamıyla karşı değil:

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"Sistemi geliştirebildiğimiz takdirde VAR kullanılabilir. Eğer sistem tartışmaları tam anlamıyla sona erdirecekse tamamen desteklerim. Birçok futbolcu da bu şekilde düşünüyor."

Sözlerini tamamlamadan Liverpool'un gösterdiği performans ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili yorumlarda bulunan İngiliz futbolcu şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşmıştık ama Premier Lig'i kazanmak çok zor. Ligde tüm sezon yalnızca bir maç kaybettik ve şampiyonluk ellerimizden kayıp gitti. Ancak bu sezon başarabileceğimizi biliyoruz. de çok iyi bir takım ve her maçı kazanmaya aday. Yapmamız gereken şampiyonluğu takıntı haline getirmeden birbirimizi daha iyi olmaya itmek."