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Tottenham Hotspur, pazar günü Sunderland karşısında galibiyet aldı. Thomas Meunier'nin erken gördüğü kırmızı kartın ardından sayısal üstünlüğünden en iyi şekilde yararlanan Londra ekibi, James Maddison'ın iki golüyle 2-0 kazandı. Sezona kötü başlayan Spurs şimdi sekizinci sırada. Sunderland ise 18. sırada.

Sunderland, Brian Brobbey'den yararlanamadı. Hollanda milli oyuncusu, uyluğundaki küçük yırtığın ardından iyileşme sürecini sürdürüyor. Robin Roefs ise Tottenham'ın stoper ikilisi Micky van de Ven ve Jan Paul van Hecke gibi sahadaydı.

Maç Sunderland için kötü başladı. Onuncu dakikada Meunier, kramponunun dişlerini Omar Marmoush'un bileğine geçirdi. Hakem Peter Bankes Belçikalı oyuncuya önce sarı kart gösterdi. VAR monitörüne çağrıldıktan sonra ise kararını değiştirerek doğrudan kırmızı kart çıkardı.

Bir kişi fazla oynayan Tottenham, beklendiği gibi oyuna hâkim oldu. Ancak bu üstünlük hemen sonuç getirmedi. Marmoush ve Van Hecke'nin şutları, Roefs'i yeterince zorlayacak kadar etkili değildi.

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Konuk ekibin bir başka akıcı atağının ardından açılış golü geldi. Marmoush'un pas verdiği ileri çıkan Andrew Robertson'ın yerden ortasını, ön direkte Maddison ağlara gönderdi: 0-1.

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Sayıca eksik olmasına rağmen Sunderland, devre arasından hemen önce etkili bir dönem geçirdi ve Trai Hume ile Jules Ahoka üzerinden beraberliği yakalayabilirdi. Hume topu üstten auta gönderirken Ahoka, Antonín Kinský'yi geçemedi.

Sunderland ikinci yarıda da maça ortak olmak için çabaladı. Ancak Tottenham kontrolü giderek daha fazla eline aldı ve rakibine çok az fırsat tanıdı. Öte yandan Sandro Tonali, Roefs'in başarılı kurtarışı nedeniyle farkı ikiye çıkaramadı.

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Bitime yaklaşık yirmi dakika kala maçın sonucu belli oldu ve yine Maddison belirleyici isimdi. İngiliz oyuncunun köşe vuruşunda sertçe içeri gönderdiği top, direğin iç kısmına çarpıp tek seferde güzel bir şekilde ağlarla buluştu.

Tottenham, son altı Premier Lig maçının beşini kazanarak sekizinci sıraya yerleşti. Sunderland içinse 18. sırada endişeler büyük. Manchester United'ın bir, Crystal Palace'ın ise iki puanı daha az.