Faslı Jamal Sellami, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde yeni bir deneyime adım atmaya yaklaştı; zira Suudi teknik direktör Khalid Al-Atwi'nin yerine Al-Fateh kulübünün teknik sorumluluğunu üstlenmesine bir adım kaldı.

Al-Fateh yönetimi, Sellami ile anlaşmanın açıklanması için resmi onayların gelmesini bekliyor. Sellami'nin, kulübün Al-Atwi ile olan bağının karşılıklı rızayla sona erdirilmesine yönelik anlaşmanın ardından takımla görevine başlamak üzere salı günü Suudi Arabistan'a gelmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan merkezli "Arriyadiyah" gazetesine göre Al-Fateh, Al-Atwi ile geçtiğimiz 21 Temmuz'da, sözleşme süresi açıklanmadan anlaşmıştı; ancak bu deneyim, ayrılığı üzerine varılan uzlaşmayla hızla sona erdi.

Sellami, Fas ve Arap sahalarında geniş bir tecrübeye sahip. Antrenörlük kariyerine 2010 yılında, Fas Milli Takımı'nın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaparak başladı; ardından Hassania Agadir, Al-Fateh Riyadi ve Difaa El Jadida takımlarını çalıştırdı.









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Sellami ayrıca Fas'ın alt yaş kategorisi milli takımlarıyla da bir deneyim yaşadı; 17 yaş altı ve 20 yaş altı milli takımlarını çalıştırdı, ardından 2019'da Difaa El Jadida ve sonrasında Al-Fateh Riyadi'yi çalıştırmak üzere geri döndü.

2024 yılında Ürdün Milli Takımı'nın başına geçti ve takımla 2026 Dünya Kupası finallerine katılma gibi önemli bir başarıya imza atarak, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde olası yeni bir deneyime adım atmadan önce antrenörlük siciline güç kattı.

Böylece 55 yaşındaki Sellami'nin Al-Fateh'in başına geçeceğine dair resmi açıklama, son adımın tamamlanmasına ve gerekli onayların alınmasına bağlı hale geldi.















