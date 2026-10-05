24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP
Çeviri:

Jamal Sellami Suudi Roshn Ligi'ne bir adım uzaklıkta

J. Sellami
Al Fateh FC - Al Ahli
Al Fateh FC
Al Ahli
Premier Lig
Fas
Suudi Arabistan
Ürdün

Ön anlaşma ve beklenen onay

Faslı Jamal Sellami, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde yeni bir deneyime adım atmaya yaklaştı; zira Suudi teknik direktör Khalid Al-Atwi'nin yerine Al-Fateh kulübünün teknik sorumluluğunu üstlenmesine bir adım kaldı.

Al-Fateh yönetimi, Sellami ile anlaşmanın açıklanması için resmi onayların gelmesini bekliyor. Sellami'nin, kulübün Al-Atwi ile olan bağının karşılıklı rızayla sona erdirilmesine yönelik anlaşmanın ardından takımla görevine başlamak üzere salı günü Suudi Arabistan'a gelmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan merkezli "Arriyadiyah" gazetesine göre Al-Fateh, Al-Atwi ile geçtiğimiz 21 Temmuz'da, sözleşme süresi açıklanmadan anlaşmıştı; ancak bu deneyim, ayrılığı üzerine varılan uzlaşmayla hızla sona erdi.

Sellami, Fas ve Arap sahalarında geniş bir tecrübeye sahip. Antrenörlük kariyerine 2010 yılında, Fas Milli Takımı'nın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaparak başladı; ardından Hassania Agadir, Al-Fateh Riyadi ve Difaa El Jadida takımlarını çalıştırdı.



Sellami ayrıca Fas'ın alt yaş kategorisi milli takımlarıyla da bir deneyim yaşadı; 17 yaş altı ve 20 yaş altı milli takımlarını çalıştırdı, ardından 2019'da Difaa El Jadida ve sonrasında Al-Fateh Riyadi'yi çalıştırmak üzere geri döndü.

2024 yılında Ürdün Milli Takımı'nın başına geçti ve takımla 2026 Dünya Kupası finallerine katılma gibi önemli bir başarıya imza atarak, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde olası yeni bir deneyime adım atmadan önce antrenörlük siciline güç kattı.

Böylece 55 yaşındaki Sellami'nin Al-Fateh'in başına geçeceğine dair resmi açıklama, son adımın tamamlanmasına ve gerekli onayların alınmasına bağlı hale geldi.




#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
K
K
K
K
K
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
K
K
K
B
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
7511167+916
B
K
K
K
K
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
B
K
K
K
K
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
K
K
K
K
K
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
K
K
K
K
K
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
K
K
B
K
B
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
B
K
K
K
B
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
B
B
K
K
K
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
K
K
B
B
K
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
K
B
K
K
B
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
B
K
B
K
B
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
B
B
K
K
B
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
B
K
K
B
B
15
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
7034411-73
K
K
B
B
B
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
K
B
B
K
B
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
K
K
B
K
B
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
B
K
K
K
B
AFC Champions League
Küme Düşme


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin