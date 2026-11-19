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Jamal Musiala, istemeden de olsa Bayern Münih'te gündemin merkezinde. Yöneticiler onun eski seviyesine dönüp dönemeyeceğini açıkça sorgularken Sky muhabiri Florian Plettenberg, Musiala'nın sözleşmesindeki çarpıcı bir maddeden söz etti.

Bayern Münih yöneticileri son dönemde Jamal Musiala hakkında oldukça hassas bir tartışma başlattı. Onursal başkan Uli Hoeneß ve CEO Jan-Crhistian Dreesen, dripling ustasının nörolojik rahatsızlığı nedeniyle eski performans seviyesine dönüp dönemeyeceği konusunda şüphelerini dile getirdi. Musiala bir süredir, yaz aylarında sahada iki kez yere yığılmasına yol açan ve ilaçla tedavi edilen bir epilepsi türünden muzdarip. İkili ayrıca, Musiala eski performans seviyesine dönemezse kendisi ve menajeriyle yakında maaşında bir düzenleme yapılması konusunu görüşmek gerekip gerekmediği sorusunu en azından dolaylı olarak gündeme getirdi.

"Jamal'ın geri dönmesini umuyoruz. Elbette zamana ihtiyacı olacak. Durumu değerlendirecek, ailesi ve menajerlik ekibiyle bir araya geleceğiz. Ya seviniriz ve eski Jamal'ı görürüz ya da o seviyeye ulaşma yolunda farklı bir oyuncuya dönüşürse birbirimizle konuşmamız gerekir", dedi Dreesen, Münih gazetesi "Abendzeitung"un düzenlediği bir etkinlikte.

Musiala, Bild'in haberine göre denetim kurulu toplantısında da gündeme geldi. Kurul üyelerinin tamamının Uli Hoeneß'in görüşüne katıldığı belirtiliyor.

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Jamal Musiala sahalara ne zaman dönecek?

Dreesen, ne hakkında konuşmak istediklerini söylemedi. Konu, Musiala'nın Şubat 2025'te 2030'a kadar uzatılan sözleşmesinde bulunduğu belirtilen belirli bir madde de olabilir mi? Sky'ın transfer uzmanı Florian Plettenberg'in aktardığına göre Musiala'nın sözleşmesinde 2027'den itibaren geçerli olacak bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Plettenberg, söz konusu maddenin bedelini açıklamadı.

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Eylül ayında yaşadığı kas lifi yırtığının ardından sahalara dönüş çalışmaları yapan ve cuma günü Köln karşısında forma giyerek geri dönebilecek olan Musiala'nın, şu anda Münih ekibinden erken ayrılma niyeti olmadığı belirtiliyor. Odağı, yeniden tamamen hazır hâle gelmek ve ardından sakatlığından önce yükselişte olan formunu yakalamak.

Vincent Kompany'den Jamal Musiala'ya destek

Bayern yöneticileri, Harry Kane'in ardından Münih ekibinin en çok kazanan oyuncusu olan Musiala'nın maaşını ve Sky'a göre sözleşmesinde bulunduğu öne sürülen serbest kalma maddesini tartışırken teknik direktör Vincent Kompany bir kez daha sıra dışı bir savunmayla dikkat çekti . Beyin zarı tahrişi sonucu yere yığılmasının ardından cuma günü 1. FC Köln'e karşı oynanacak Bundesliga maçında yeniden yedek kulübesinde olacak Kompany, şunları söyledi: "Umarım siz ve Jamal'ın antrenmanda neler gösterdiğini her gün görmeyen taraftarlar, bunları çok yakında sahada da görürsünüz. Bunu laf olsun diye söylemiyorum, gerçekten böyle düşünüyorum. Ayrıca böyle bir oyuncu en iyi seviyesine döndüğünde ne kadar keyif verebileceğini unutmamak gerek. İnsanlar bu oyuncular için stadyuma gelir."

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Kompany, rolünün "Bayern Münih'teki her oyuncunun başarılı olması ve potansiyelinin tamamını ortaya koyması için her şeyi yapmak" olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "[...] Jamal'ın bu süreçten daha iyi bir versiyonuyla çıkmasını sağlamak. Her güne bu motivasyonla başlıyorum."