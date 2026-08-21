"Artık Bayern'den, mümkünse bir nöroloji uzmanı ya da uzmanıyla birlikte, oyuncularının sağlık durumuna ilişkin doğrudan bilgi vermesini bekliyorum", diye yazdı Effenberg, t-online'daki köşesinde. "Derhal daha fazla şeffaflık sağlamalılar ki hâlâ açıkta kalan tüm sorular yanıt bulsun. Bu, temel bir mesele."

Musiala son olarak RB Leipzig ve 1. FC Heidenheim'a karşı oynanan iki hazırlık maçında sahada fenalaşıp yere yığıldı. Ardından 23 yaşındaki oyuncu, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine "geçici olarak kısa süreli ortaya çıkan ancak iyi tedavi edilebilen absanslar" teşhisi konulduğunu, bunların da "nörolojik bir disfonksiyondan kaynaklandığını" yazdı.

O günden bu yana, bu rahatsızlığın kariyerinin bundan sonraki seyri üzerinde kısa ve uzun vadede ne gibi etkiler yaratacağı kamuoyunda tartışılıyor. Effenberg, "Bu durumu şimdi ele almamak Bayern için büyük bir hata olur" görüşünde. "Böyle yaparlarsa kendilerine ama her şeyden önce elbette Musiala'ya kötülük etmiş olurlar. Çünkü o zaman her fırsatta yine tam olarak bu sorular gündeme gelir ve dışarıdan kulübün içine taşınacak bir huzursuzluğa yol açar. Buna izin vermemeliler."

Jamal Musiala şimdi "aynı anda iki zorluğun" üstesinden gelmek zorunda

Effenberg'e göre Musiala'nın Instagram paylaşımının ardından "hâlâ spekülasyon yapılmaması gereken bazı sorular açıkta duruyor: Musiala ne kadar süre alacak? Başına gelebilecek bu absanslar, bu tür epileptik nöbetler tam olarak nasıl tedavi edilecek?"

Bu sorulara ilişkin bir miktar açıklık getiren isim, SPOX'a konuşan nörolog Dr. Regina Becker oldu. Becker, "Bu epilepsi türünde onun kariyerinin devamı açısından endişe duymuyorum" dedi. Dr. Becker, mevcut ilaçların "umut verici" olduğunu vurgulayarak, "Hastaların çoğu bu sayede tamamen nöbetsiz hâle geliyor" ifadelerini kullandı. Ancak Musiala'yı muhtemelen "ömür boyu sürecek bir tedavi" bekliyor.

Effenberg'e göre Musiala'nın şimdi "aynı anda iki zorluğun" üstesinden gelmesi gerekiyor. Sadece hastalığın kendisiyle başa çıkmak zorunda değil, aynı zamanda sahada olduğu her anda artık "her seferinde çok dikkatle bakacak ve nefesini tutacak milyonluk bir izleyici kitlesinin sürekli gözlemi" nedeniyle ortaya çıkan "buna eşlik eden zihinsel yükle" de mücadele etmeli.

Cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Süper Kupa'da bunun böyle olmayacağı, birbiriyle örtüşen haberlere göre belirtiliyor. Ancak Musiala'nın gelecek cuma VfB Stuttgart'a karşı Bundesliga'nın açılış maçında yeniden forma giymeye hazır olması bekleniyor.