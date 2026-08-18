Jamal Musiala, Bayern Münih’in salı günü oynadığı maçta bir kez daha rahatsızlandı. Bu durum, orta saha oyuncusunun Heidenheim karşısında 2-4 kazanılan hazırlık maçında oyuna girmesinden kısa süre sonra yaşandı.

Musiala, salı günü bir saatlik bölümün ardından oyuna dahil oldu. Oyuna girişinden dört dakika sonra oyun kurucu kendini yere bıraktı, bunun üzerine iki takımın oyuncuları da onun etrafında çember oluşturdu. Sağlık ekipleri Musiala’ya hızla müdahale etti ve yıldız oyuncu tedavinin ardından sahayı kendi başına terk edebildi.

Almanya Milli Takımı oyuncusu cumartesi günü de rahatsızlanmıştı. Bu da RB Leipzig’e karşı oynanan hazırlık maçının son bölümünde oyuna girdikten kısa süre sonra yaşandı. Musiala yere oturdu ve bazı görevlilerin yardımına ihtiyaç duydu.

Cumartesi günü başta takım arkadaşı Ismael Saibari olmak üzere büyük panik yaşandı. Musiala sonunda sahayı yardım almadan terk etti ve bu durum Bayern’de herkesin yüreğine su serpti.

Teknik direktör Max Eberl, RB Leipzig karşılaşmasının ardından Musiala hakkında bir güncelleme yaptı. Sport1’e konuşan Eberl, “Şu anda durumu iyi. Ve en önemlisi de bu. Bunun dışında şu an için çok fazla şey söyleyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Musiala da bu arada Instagram üzerinden bir açıklama yaptı. “Öncelikle: İyiyim! Mesajlarınız ve desteğiniz için son derece minnettarım! Birçoğunuzun endişelendiğini anlıyorum. Bugün bu endişeleri gidermek ve durumu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bana, nörolojik bir bozukluğun neden olduğu kısa süreli, geçici ama çok iyi tedavi edilebilen absans nöbetleri teşhisi kondu. Bunlar, kısa süre önce yaşananlar gibi olaylara yol açabiliyor; örneğin Leipzig maçında ve Heidenheim maçında olduğu gibi.”

Musiala, “İlk bakışta belki korkutucu göründüklerini biliyorum ama şu anda benim için bunlar günlük hayatımın bir parçası. Bunun için çok iyi bir tıbbi bakım alıyorum ve son derece iyimser kalmayı sürdürüyorum” dedi.