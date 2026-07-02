Jakob Breum, Go Ahead Eagles’tan ayrılıyor ve yurtdışına güzel bir transfer gerçekleştiriyor

Jakob Breum, Go Ahead Eagles’tan ayrılıyor ve önümüzdeki sezon AS Saint-Étienne’de forma giyecek. Bu haber, Perşembe günü De Stentor gazetesi tarafından duyuruldu.

22 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, Fransız kulübüyle birlikte Ligue 1'e geri dönmeyi hedefliyor. Breum'un Saint-Étienne tarafından sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor.

Go Ahead'in bu transferden ne kadar gelir elde edeceği henüz belli değil. Orta saha oyuncusunun Deventer'daki sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyordu ve Transfermarkt'a göre piyasa değeri 5 milyon avro.

Breum, Go Ahead formasıyla toplamda 105 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 20 gol attı ve 17 asist yaptı.

Breum’un Hollanda’daki en önemli başarısı, 2025’teki kupa zaferiydi. Ancak ayak sakatlığı nedeniyle final maçını kaçırmak zorunda kalmıştı.

Saint-Étienne, Fransa’da hâlâ büyük bir kulüp ve toplamda on lig şampiyonluğu kazandı. Ancak son şampiyonluk 1981 yılına dayanıyor.

Breum, Saint-Étienne’i Ligue 2’den en üst seviyeye geri döndürecek önemli bir isim olacak.