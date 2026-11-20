Al Ahli'nin İngiliz golcüsü Ivan Toney'nin eski hocalarından biri, yaklaşık iki buçuk yıl önce ayrıldığı İngiltere Premier Lig'e oyuncuyu önümüzdeki dönemde geri getirmeyi planlıyor.

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Ivan Toney, 2024 yazında Brentford'dan Al Ahli'ye transfer olarak Premier Lig'e veda etmişti. O dönem basına yansıyan haberlere göre transferin bedeli yaklaşık 42 milyon euroydu.

Haberi veren İngiliz "Times" gazetesi, bu mevkiye yeni bir oyuncu kazandırmaya ihtiyaç duyan Crystal Palace'ın önümüzdeki dönemde İngiliz golcüyle ilgilenen son kulüp olduğunu yazdı.

Gazeteye göre bu ilgi, Danimarkalı teknik adam Thomas Frank'in Fransız çalıştırıcı Pierre Sage'ın yerine Londra ekibinin başına getirilmesiyle eş zamanlı olarak ortaya çıktı.

Frank'in Ivan Toney ile güçlü bir bağı bulunuyor. Danimarkalı çalıştırıcı, İngiliz golcü 2024 yazında Al Ahli'ye transfer olmadan önce, 2020-2024 yılları arasında tam 4 yıl boyunca Brentford'da onu çalıştırmıştı.

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Danimarkalı teknik adam, Premier Lig'den düşmemek için geçen kış transfer döneminde kadroyu güçlü şekilde takviye etmek istiyor. Zira takım, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı yalnızca 7 puanla ligde 20. ve son sırada bulunuyor.

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Ivan Toney ise önümüzdeki dönemde Premier Lig'e dönme fikrine sıcak bakıyor. Özellikle Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı kadrosunda kalıcı bir yer edinmek istemesi bunda etkili oluyor.

İngiliz golcünün adı son dönemde Premier Lig'den birçok kulüple anılmıştı. Bunların başında, daha önce Al Ahli'de onu iki yıl çalıştıran Alman teknik adam Matthias Jaissle'nin yönettiği Newcastle United geliyordu.

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Bunun yanı sıra 30 yaşındaki oyuncunun adı, ileri hatta yeni bir oyuncu arayan Manchester United ile de anılıyor. Ancak Arjantinli Mauricio Pochettino'nun İngiliz Michael Carrick'in yerine takımın başına getirilmesinin ardından durum netlik kazanmış görünmüyor.

Ivan Toney'nin İngiliz futbolunda dolu dolu bir kariyeri bulunuyor. Oyuncu, farklı seviyelerde Newcastle United, Wigan Athletic ve Barnsley gibi birçok kulüpte forma giydi.

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Ancak kariyerinin en önemli durağı, 2020'de başlayan ve Thomas Frank ile birlikte çalıştığı Brentford oldu. Ivan Toney o sezon Championship'te gol kralı olurken takımını Premier Lig'e taşıdı.

Toney, İngiliz ekibinde ilk üç yılında üst düzey performans sergiledi. Ancak dördüncü yıl kariyerinin en kötü dönemi oldu. Oyuncunun doping yaptığı kanıtlandı ve o dönem tam 8 ay men cezası aldı.

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Toney, 2024 yazında Al Ahli'ye transfer olduktan sonra yeniden kendini buldu. İngiliz golcü, takımını üst üste iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna taşıdı. Bu, Al Ahli'nin tarihinde bu kupayı ilk kez kazanması anlamına geliyordu.

İngiliz golcü, son iki sezonda Suudi Arabistan Ligi gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamladı. İlk sezonda 23 golle Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun 2 gol gerisinde kalırken, ikinci sezonda 32 golle Al Qadsiah'ın yıldızı Meksikalı Julián Quiñones'in 1 gol gerisinde kaldı.

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Ivan Toney, Roshn Suudi Ligi'nde bu sezon şu ana kadar 13 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor. İngiliz golcü, Ronaldo'nun ve Al Qadsiah'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'in 5 gol önünde yer alıyor.