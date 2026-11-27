Al Hilal'in eski başkanı Prens Muhammed bin Faysal, Newcastle United'ın şu anki teknik direktörü Alman Matthias Jaissle ile takımın başına geçmesi için geçmişte yürüttüğü görüşmelerin perde arkasını anlattı. Bin Faysal, yönetim Portekizli Jorge Jesus ile anlaşmayı netleştirmeden önce Jaissle'nin güçlü adaylar arasında yer aldığını vurguladı.

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Thmanyah Sports platformunda yayınlanan "Ala Bayad" podcast'ine konuk olan Muhammed bin Faysal, Jaissle'nin antrenörlük anlayışına duyduğu hayranlıktan söz etti. Jaissle'de oyuncuları geliştirebilecek ve güçlü bir takım kurabilecek bir teknik adam projesi gördüğünü belirten Bin Faysal, bu nedenle Al Hilal yönetimine onunla anlaşma fırsatını kaçırmamasını tavsiye ettiğini söyledi.

Jaissle neden Al Hilal'i seçti?

Al Hilal'in eski başkanı, Alman teknik adama takımı neden çalıştırmak istediğini sorduğunu açıkladı. Jaissle'nin yanıtı, baskı altında çalışmayı çok sevdiği ve büyük bir taraftar kitlesine sahip bir kulüp aradığı yönündeydi. Aradığı bu özellikleri de Al Hilal'de bulmuştu.

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Muhammed bin Faysal, teknik adamla anlaşma fırsatının gerçek olduğunu ve onun teknik potansiyeline ve oyuncuları geliştirme becerisine büyük ölçüde inandığını belirtti. Ancak genç yaşı nedeniyle Al Hilal yönetiminde çekincelerle karşılaştığını, bunun da anlaşmanın tamamlanma ihtimalini etkilediğini ifade etti.

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Jesus, transferin kapısını kapattı

Prens Muhammed bin Faysal, Al Hilal yönetiminin Portekizli Jorge Jesus ile anlaşmayı çoktan netleştirdiğini, bunun da o dönemde Jaissle ile anlaşma ihtimalini fiilen sona erdirdiğini açıkladı.

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Al Hilal'in Jesus'ta karar kılmasının ardından, Alman teknik adamın yeteneklerine inanmaya devam eden Muhammed bin Faysal, Jaissle'yi Al Ahli yönetimine önerdi. Böylece Jaissle, 2023 yazında Cidde ekibindeki serüvenine başladı ve kariyerinin en önemli duraklarından birini yaşadı.

Jaissle, Al Hilal'in çekincelerine Al Ahli'deki başarılarıyla yanıt verdi

Rakamlar, Alman teknik adamın Al Ahli'de ortaya koyduğu işin boyutunu gözler önüne seriyor. Newcastle United'ın Ağustos 2026'da onu takımın teknik direktörü olarak tanıtırken açıkladığı verilere göre Jaissle, Al Ahli'yi tüm kulvarlarda 123 maçta çalıştırdı ve bu maçlarda 90 galibiyet alarak %65,22'lik bir galibiyet oranı yakaladı.

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Roshn Ligi'nde Jaissle, Al Ahli'yi ilk sezonunda üçüncü, ikinci sezonunda ise beşinci sıraya taşıdı. 2025-2026 sezonunda da görevini büyük bir yerel ve kıtasal başarıyla noktaladı: Suudi Süper Kupa'yı kazandı ve bir önceki sezon ilk kez kazandığı AFC Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korumayı başardı.

Böylece Jaissle, Al Ahli'yi üst üste iki kez kıtasal zirveye taşıyarak kulübün yakın tarihine damga vuran en önemli teknik adamlardan biri oldu ve ardından Premier Lig'de yeni bir deneyim yaşamak üzere Newcastle United'a geçti.

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Bu rakamlar, Muhammed bin Faysal'ın açıklamalarına ek bir boyut kazandırıyor. Zira Al Hilal yönetiminin genç yaşı nedeniyle çekince koyduğu teknik adam, Al Hilal'in kulübesine oturmak yerine Cidde ekibini tercih ettikten sonra Al Ahli'yi büyük başarılara taşımayı başardı.