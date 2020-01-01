Jailson artık stoper oynamayacak

Orta saha orjinli olmasına karşın bu sezon daha çok stoperde görev yapan Jailson, artık orta sahada kullanılacak.

Bu sezon 'nin en çok konuşulan ismi olan Jailson çoğunlukla stoperde görev almıştı.

Milliyet Gazetesinden Celal Umut Eren'in haberine göre Jailson artık orta sahada kullanılacak.

Ersun Yanal'ın defanstan paslaşarak çıkmak istemesi ve mevcut stoperlerin bu özelliklerde olmaması nedeniyle Brezilyalı oyuncu defansta oynamıştı. Ancak Jailson'un defansta son adam olarak yaptığı hatalar sarı lacivertli takımın çok gol yemesine sebep olmuştu.

Daha fazla takım

Fenerbahçe, teknik ekipte yeniden yapılanırken Jailson'un da orta sahada oynamasına karar verildi.

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