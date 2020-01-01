Fenerbahçe

Jailson artık stoper oynamayacak

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Fenerbahce Jailson 16092019
AA
Orta saha orjinli olmasına karşın bu sezon daha çok stoperde görev yapan Jailson, artık orta sahada kullanılacak.

Bu sezon Fenerbahçe'nin en çok konuşulan ismi olan Jailson çoğunlukla stoperde görev almıştı.

Milliyet Gazetesinden Celal Umut Eren'in haberine göre Jailson artık orta sahada kullanılacak.

Ersun Yanal'ın defanstan paslaşarak çıkmak istemesi ve mevcut stoperlerin bu özelliklerde olmaması nedeniyle Brezilyalı oyuncu defansta oynamıştı. Ancak Jailson'un defansta son adam olarak yaptığı hatalar sarı lacivertli takımın çok gol yemesine sebep olmuştu. 

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