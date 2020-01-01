Jadon Sancho transferi çıkmaza girdi
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Jadon Sancho, bu yaz Ole Gunnar Solskjaer’ın en önemli transfer hedefi ancak Goal'ün kaynaklarına göre, iki kulüp rakamlarda gerçekçi bir anlaşmaya henüz varamadı.
Borussia Dortmund Sancho için 120 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ancak Manchester United, salgının yarattığı ekonomik sıkıntı nedeniyle bu ücretin yakında olmak istemiyor.
Daha önce Sancho'nun Manchester United ile de anlaştığı söylenmişti ancak görüşmelerin sürdüğü ve henüz üzerinde anlaşılan bir şartın olmadığı ortaya çıkyor
Solskjaer, salı günü yaptığı basın toplantısında transfer döneminin bu yıl uzun olacağını ve bu nedenle acele etmeyeceklerini söyledi.