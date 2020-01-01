Jadon Sancho transferi çıkmaza girdi

Dortmund ile Manchester United arasındaki transfer görüşmeleri tıkanmış durumda.

Jadon Sancho, bu yaz Ole Gunnar Solskjaer’ın en önemli transfer hedefi ancak Goal'ün kaynaklarına göre, iki kulüp rakamlarda gerçekçi bir anlaşmaya henüz varamadı.

Sancho için 120 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ancak , salgının yarattığı ekonomik sıkıntı nedeniyle bu ücretin yakında olmak istemiyor.

Daha önce Sancho'nun Manchester United ile de anlaştığı söylenmişti ancak görüşmelerin sürdüğü ve henüz üzerinde anlaşılan bir şartın olmadığı ortaya çıkyor

Daha fazla takım

Solskjaer, salı günü yaptığı basın toplantısında transfer döneminin bu yıl uzun olacağını ve bu nedenle acele etmeyeceklerini söyledi.