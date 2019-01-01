Jadon Sancho, Dortmund'dan ayrılmayı planlıyor
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Kariyerinde yeni bir bölüm isteyen Jadon Sancho sezon sonu Borussia Dortmund'dan ayrılmayı planlıyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United, PSG ve Real Madrid'in radarında olan Sancho için son olarak Liverpool devreye girdi. Bir süredir Dortmund'dan ayrılmayı düşünen 19 yaşındaki yıldız gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Borussia Dortmun'un Sancho için istediği bedelin ise 100 milyon pound olduğu öğrenildi.
2017 yılında Manchester City'den Borussia Dortmund'a transfer olan Sancho, Avrupa'nın gözde yeteneklerinden biri haline gelirken Bundesliga'ya da damga vurdu. Alman deviyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan İngiliz futbolcu bu sezon çıktığı 16 mücadelede 4gol attı, 8 asist yaptı.