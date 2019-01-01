Jadon Sancho, Dortmund'dan ayrılmayı planlıyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Liverpool, Jadon Sancho yarışına dahil oldu.

Kariyerinde yeni bir bölüm isteyen Jadon Sancho sezon sonu 'dan ayrılmayı planlıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre , PSG ve 'in radarında olan Sancho için son olarak devreye girdi. Bir süredir Dortmund'dan ayrılmayı düşünen 19 yaşındaki yıldız gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Borussia Dortmun'un Sancho için istediği bedelin ise 100 milyon pound olduğu öğrenildi.

2017 yılında 'den Borussia Dortmund'a transfer olan Sancho, Avrupa'nın gözde yeteneklerinden biri haline gelirken 'ya da damga vurdu. Alman deviyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan İngiliz futbolcu bu sezon çıktığı 16 mücadelede 4gol attı, 8 asist yaptı.