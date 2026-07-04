Jaden Slory, Feyenoord'dan ayrılıp Eredivisie'deki birçok kulübe transfer olabilir

Taraftar sitesi FR12’nin haberine göre, Jaden Slory, SC Cambuur ve Willem II’nin ilgisini çekiyor. Bu nedenle Feyenoord, 21 yaşındaki kanat oyuncusunun geleceği konusunda önemli bir karar vermek zorunda.

Rotterdamlı Slory'nin De Kuip'taki sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Son altı ayda Go Ahead Eagles'ta kiralık olarak forma giydi.

Deventer ekibi adına çıktığı on beş maçta Slory sadece bir asist yaptı. Feyenoord, genç milli oyuncuyu kalıcı olarak satmayı tercih edebilir, ancak yeni bir kiralama da seçenekler arasında yer alıyor.

Leeuwarden ve Tilburg, Slory'yi kadrolarına katmayı çok istiyor. Transfermarkt'a göre, sağ ayaklı oyuncunun şu anki değeri 700.000 avro.

Slory, şu ana kadar Feyenoord'un A takımında yedi resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda bir asist yaptı.

FC Dordrecht'te kiralık olarak forma giydiği dönemde Slory, kariyerinin şu ana kadarki en başarılı dönemini yaşadı. 38 resmi maçta 12 gol attı ve 10 asist yaptı.

Cumartesi öğleden sonra Slory, kısa bir süreliğine Dordrecht’e geri dönecek. Feyenoord, saat 14:30’da yerel takım FC Dordrecht ile hazırlık maçı oynayacak.