Nicolas Jackson, sergilediği müthiş performansın ardından resmen Premier Lig'de ekim ayının oyuncusu seçildi. Aston Villa forveti, takımının ligdeki mücadelesine öncülük ederek güçlü rakiplerini geride bıraktı ve bireysel ödülün sahibi oldu.

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Villa Park’taki hasrete son

Aston Villa, sonunda bir oyuncusunun Premier League’de Ayın Oyuncusu ödülünü kazandığını gördü. Jackson’ın başarısı, West Midlands kulübü için önemli bir dönüm noktası: Christian Benteke’nin Nisan 2015’te kazandığı ödülden bu yana Ayın Oyuncusu seçilen ilk Villa futbolcusu oldu.

25 yaşındaki forvet, Chelsea’den Aston Villa’ya transfer olup Londra’dan Birmingham’a taşınmasından bu yana dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Ekim ayında dört maçta dört gol atarak Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı. Jackson’ın Villa ile sözleşmesi 2031 yazına kadar sürüyor.

Ekim ayında göz kamaştıran performans

Jackson, aya Brentford karşısında çekişmeli geçen 2-2’lik beraberlikte kritik eşitlik golünü atarak başladı. Ardından Newcastle United deplasmanındaki zorlu 1-0’lık galibiyette yorulmak bilmeyen bir performans sergileyerek gol atmadığı maçlarda da etkili olabileceğini gösterdi.

Ayın en dikkat çekici performansını Manchester City karşısında sergiledi. Jackson attığı iki golle 2-1’lik galibiyete öncülük etti. Bu sonuçla Villa, bu sezon Enzo Maresca’nın takımından puan alan ilk takım oldu. Jackson, Fulham ile berabere kaldıkları maçta ilk golü atarak ayı tamamladı.

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Gol krallığı yarışında

Bu gollü performans ona yalnızca bireysel bir ödül kazandırmakla kalmadı, gol krallığı yarışına da taşıdı. Erling Haaland dokuz golle Premier League gol krallığında zirvede yer alırken Alexander Isak yedi golle ikinci, Jackson ise altı golle üçüncü sırada.

Jackson ayrıca, ödülü kazanan dördüncü Senegalli oyuncu olarak tarihe geçti. Kendisinden önce bu başarıya ulaşan son Senegalli oyuncu, Kasım 2019’da ödülü alan Sadio Mane’ydi.

Rakiplerini geride bıraktı

Ekim ayı ödülü için yarış yalnızca Jackson’dan ibaret değildi. Sekiz kişilik aday listesinde onun yanı sıra AFC Bournemouth’tan Evanilson, Arsenal’dan Ezri Konsa ve Declan Rice, Coventry City’den Jack Rudoni, Tottenham Hotspur’dan Jan Paul van Hecke ile Brighton & Hove Albion’dan Bart Verbruggen ve Luka Vuskovic de yer aldı.