Jack Wilshere: "Arsenal'e gitmeyi istemiyordum"

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arsenal altyapısına geçiş hikayesini anlattı...

Jack Wilshere, teklif aldığı dönem 'e transfer olmaya pek de sıcak bakmadığını itiraf etti.

Wilshere, 9 yaşında Arsenal altyapısına dahil olmuş ve 16 yaşında profesyonel olarak kulüp tarihinde bir Premier Lig maçında forma giyen en genç oyuncu olmuştu.

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Arsenal forması altında 200'e yakın resmi maçta görev alan deneyimli orta saha oyuncusu, 2018'de takımdan ayılarak 'ın yolunu tutmuştu.

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Locdown Tactics isimli podcast yayınına konuk olan Wilshere, Arsenal'e transferini şöyle anlattı: "Luton altyapısında oynarken Barnet ile bir maç yapıyorduk ve maçın hakemi aynı zamanda Arsenal adına gözlemcilik yapıyordu. Kendisi maçtan sonra babamın yanına giderek beni istediğini, denemeye bile almadan Arsenal altyapısına geçirmek istediğini söylemiş. Açıkçası ben gitmek istemiyordum. Babam beni hiç zorlamadı ama ne yapacağımı da bilmiyordum. Çok iyi hatırlıyorum, 9 yaşındaydım ve parkta arkadaşlarımla oyunlar oynardım. Sonra babam bir gün bana gelip, 'Karar vermek için artık son günün.' dedi. Daha sonra arkadaşıma, 'S**** et! Arsenal'e gidiyorum.' dedim."

Son yıllarda başı sakatlıklarla dertte olan 28 yaşındaki oyuncu bu sezon West Ham United forması altında bu sezon şu ana kadar 10 resmi maça çıkabilmiş ve 1 gol kaydetmişti.