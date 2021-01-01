Jack Wilshere: Arsenal, Mesut Özil'e adil davranmadı

Arsenal'ın eski orta saha oyuncusu Jack Wilshere, Arsenal'ın Mesut Özil'e adil davranmadığını düşünüyor.

'in eski orta saha oyuncusu Jack Wilshere, Mesut Özil'in Arsenal ayrılığını ve transferini değerlendirdi.

Arsenal'daki 10 yıllık serüveni sakatlıklar nedeniyle sekteye uğrayan ve Arsenal'dan ayrılmak zorunda kalan Jack Wilshere, İngiliz ekibinin Mesut Özil'e adil davranmadığını söyledi.

Jack Wilshere, "Bence onunla iyi bir ilişkimiz vardı. Bu konu hakkında onunla konuşmadım ama eminim oynamıyor olmak onun için zordu. Size oynama fırsatı yada adil bir fırsat verilmediği bir konumda olmak ve takımda yer bulmak için uğraşmak güzel değil. Bu sebeple mutluluğu yakaladığı için mutluyum. Umarım 'de başarılı olmaya devam eder." şeklinde konuştu.

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Özil'in Emirates günlerini değerlendiren Wilshere, "Artık Arsenal'da değilim ve olaylara taraftarlar kadar hakimim. Özil ile ilgili tek hatırladığım onunla oynamak büyük bir zevkti. Birlikte oynadığım en iyi isimlerden biriydi. Arsenal'dan gidişi hoş değil ama eminim ki taraftarlar onun ilk geldiği zamanlarda takıma yaptığı katkıları unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.