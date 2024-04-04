Jack Grealish'ten soru soran gazeteciye: "Bunu annem de merak ediyor"

Manchester City'nin İngiliz yıldızı Jack Grealish rakip taraftarların kendisini neden ıslıkladığını merak ediyor.

Grealish rakip taraftarların tepkisini çekiyor

İngiliz oyuncu gördüğü tepkiyle ilgili konuştu

Grealish neden ıslıklandığına dair merak içinde

NE OLDU? Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish oynadığı her deplasman maçında rakip takım tribünlerinin kendisini ıslıklaması hakkında konuştu. Neden ıslıklandığına anlam veremeyen Grealish "Bunun nedenini annem de merak ediyor" dedi.

NE SÖYLENDİ? Jack Grealish kendisine rakip tribünlerden gördüğü tepkiyi soran gazeteciye şu yanıtı verdi: "Neden ıslıklandığımı bilmiyorum. Bunu her zaman merak ettim ve annem de sürekli bunu soruyor."

DAHA FAZLASI: Grealish ayrıca şunları söyledi: "Şu anda gittiğim her deplasmanda yuhalanıyorum ve bunun neden olduğundan tam olarak emin değilim. Bunu artık olumlu bir durum ve iltifat olarak kabul edeceğim"

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SIRADA NE VAR? Manchester City, 3 Nisan'da oynayacağı Aston Villa maçının ardından 6 Nisan'da Crystal Palace ve 9 Nisan'da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid maçına çıkacak.