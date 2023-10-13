Premier Lig devi Manchester City'nin yıldızı Grealish'ten hocası Pep Guardiola'nın pek de hoşuna gitmeyecek açıklamalar geldi.

NE OLDU? Grealish, Pep Guardiola'nın tarihi 2022-23 sezonundaki başarısının üstüne çıkmanın çok zor olduğunu kabul ediyor.

İngiliz yıldız, geçen sezon kazandıkları başarıların hiç de kolay olmadığının farkında...

NE DEDİLER: Grealish, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Bunu, kulağa tuhaf gelmesin diye söylemiyorum ama bir bakıma zor çünkü kendi kendinize, 'Bunun üstüne nasıl çıkabiliriz ki?' diye düşünüyorsunuz.

"Elbette uluslararası düzeyde bir şeyler yapmak kesinlikle işe yarar. Ancak kulüp düzeyinde 'Bunun üstüne ne çıkar?' Belki Carabao Kupası da dahil olmak üzere dördünü de kazanmak olabilir ama geçen hafta bu şansımızı kaybettik. Muhtemelen 'Yenilmez' bir sezon geçirebilirdik ama bu sezon maç kaybettik.

"Geçen yıl yaptığımızı tekrar yapmak inanılmaz olurdu ve bu oyuncu grubuyla uluslararası düzeyde bir şeyler yapmak da müthiş bir şey olurdu gibime geliyor."

Jack Grealish'in bu açıklamaları; her sezon, katıldığı tüm kupalara ambargo koymaya alışan Pep Guardiola'nın pek de hoşuna gitmeyecek gibi görünüyor.

BÜYÜK RESİM: İngiltere son yıllarda zafere yaklaştı; Euro 2020 finalinde penaltılarda İtalya'ya yenildi ve modern çağda kupa kazanma ihtimaline en fazla yaklaştığı yılları geride bıraktı.

Southgate'in ekibi, Wembley Stadyumu'nda aldıkları yürek parçalayıcı yenilgiden dört yıl sonra bir adım daha ileri gitmek isterken artık önümüzdeki yıl Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasını sabırsızlıkla bekliyorlar.

İngilizlerin, Avrupa Şampiyonası'ndaki tek hedefleri kupayı kaldırmak olacak.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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İNGİLTERE İÇİN SIRADA NE VAR? Şimdilik İngiltere, mevcut milli arada İtalya'ya karşı kendini bir kez daha kanıtlama şansını yakalayacak.

Cuma günü Avustralya'ya karşı oynadıkları hazırlık maçında İtalyanlarla kozlarını paylaşacaklar.