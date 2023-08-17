Jack Grealish, Pep Guardiola'nın yeni sezonda koyduğu yasağı açıkladı

Manchester City ile UEFA Süper Kupa'nın sahibi olan Jack Grealish, Pep Guardiola'nın kendisi ve takım arkadaşları için koyduğu yasağı açıkladı.

Manchester City, Sevilla karşısında UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu

Grealish, Şampiyonlar Ligi kutlamasıyla dikkat çekmişti

Şimdi partilemeye izin olmadığını söylüyor

NE OLDU? Jack Grealish, Guardiola’nın UEFA Süper kupa zaferinin ardından takıma partilemeyi yasakladığını açıkladı. Grealish ve takım arkadaşları, İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından yaptıkları çılgın kutlamayla dikkat çekmişti. Özellikle Jack Grealish’in alkollü görüntüleri gündem olmuştu.

NE SÖYLENDİ? Sevilla'yı yenip kupayı kaldırdıkları zaferin ardından konuşan Grealish şunları söyledi: "Bu gece eve gideceğiz, güzel bir yemek yiyeceğiz ve dinleneceğiz. Üç gün sonra bir maçımız daha var. Guardiola partilememizi yasakladı."

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Grealish, Guardiola'nın oyuncularına Süper Kupa zaferini ne kadar istediğini net bir şekilde gösterdiğini anlattı: "İnanılmaz bize bu kupayı kazanmamız gerektiğini o kadar net bir şekilde ifade etti ki sonunda kazandık."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

(C)Getty Images

Getty Images

Getty Images

MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Guardiola'nın ekibi, 19 Ağustos'ta Newcastle ile karşı karşıya gelecek ve ardından 2 Eylül'de Fulham ile oynayacak.