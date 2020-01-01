Jack Grealish özür diledi: Aptallık ettim

Aston Villa'nın yıldız futbolcu koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için özür dilediği bir video paylaştı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle futbolcular da kendini izole edip karantina kuralları çercevesinde önlemini alıyor.

Ancak Aston Villa formasını giyen Jack Grealish, geçtiğimiz pazar günü karantina kurallarına uymayarak dışarı çıktı ve Birmingham yakınlarındaki Solihull'da bir trafik kazasına karıştı.

Aston Villa Kulübü ise yayınladığı resmi açıklamayla oyuncusunu uyardı ve Birmingham şehrindeki bir hastaneye bağış yapmasına karar verdi. Aston Villa'nın açıklamasında "Kulüp olarak oyuncularımızdan birinin böyle bir olaya karışmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kaptanımız Jack Grealish de yaptığının yanlış olduğunu kabul etti" ifadeleri yer aldı.

Daha fazla takım

Olayın kahramanı Grealish ise sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Yaşanan olayla ilgili çok üzgün olduğunu söylemek istedim. Evlerde kapalı kaldığımız bu zor zamanlarda bir arkadaşımın davetini aptalca bir şekilde kabul ettim. Kimsenin benim yaptığım bu hatayı yapmasını istemiyorum. Bu yüzden herkesi belirlenen kurallara uymaya davet ediyorum. Umarım özrümü kabul edersiniz" şeklinde konuştu.