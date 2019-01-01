Jack Grealish: "Hayatımın en güzel günü!"

Birmingham taraftarının saldırısına uğradığı maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Jack Grealish, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Championship'te Aston Villa'nın Birmingham ile oynadığı derbi maçta sahaya giren bir taraftarın saldırısına uğrayan Jack Grealish, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Grealish, maçın başında uğradığı saldırı sonrasında 67. dakikada sahneye çıkmış ve attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirmişti.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Grealish, "Olay anını tam hatırlamıyorum. Sanırım korner veya taç kullanacaktık. Yüzüme yumruk atıldığı sırada pozisyonumu almak için yürüyordum. Futbolda rekabet elbette vardır ama böyle olaylara kesinlikle yer olmamalı. en sadece işimi yapmaya devam etmeye çalıştım ve sonunda da yaptım. Olanlardan sonra galibiyet golünü atmış olmam inanılmazdı. Hayatımın en güzel günü. Buraya Aston Villa'nın kaptanı olarak geldim ve galibiyet golünü attım." dedi.

Öte yandan West Midlands polisi, Grealish'e saldıran holiganın tutuklanarak gözaltına alındığını duyurdu.