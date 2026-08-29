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FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

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İzole durumda: Liverpool'un yıldızı felaket bir istatistiğe imza attı

Liverpool - Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
Premier Lig
A. Isak
İngiltere
İsveç

Liverpoollu oyuncu tarihe dar kapıdan giriyor

Liverpool forveti İsveçli Alexander Isak, kırmızılıların bu akşam cumartesi günü Nottingham Forest'a karşı oynadığı maçta şok bir rakama imza attı.

İki takım, Premier Lig'in ikinci haftasında Anfield Stadı'nda karşı karşıya geldi ve karşılaşma iki takımın da ikişer gol attığı skorla berabere sonuçlandı.

Isak bugün kırmızılıların ilk golünün sahibi olsa da, Opta ağı şöyle dedi: "Isak, 90 dakikasını tam olarak oynadığı maç boyunca topa yalnızca 13 kez dokundu" ve onu "yalnız" olarak nitelendirdi.

Ayrıca bunun, Opta'nın istatistiklerine başladığı 2003-2004 sezonundan bu yana "Premier Lig'de bir maçı tamamlayan herhangi bir Liverpool oyuncusu için en düşük dokunuş sayısı" olduğunu doğruladı.



Bu, Liverpool'un yeni teknik direktörü İspanyol Andoni Iraola yönetiminde Anfield Stadı'nda oynadığı ilk maçtı. Kırmızılılar, açılış haftasında Newcastle karşısında galibiyet elde edememiş ve aynı skorla berabere kalmıştı; üçüncü haftada ise Ipswich Town takımıyla karşılaşacak.

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