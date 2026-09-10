Sürpriz bir gelişmede, bugün perşembe sabahı Real Madrid antrenmanlarında yeni bir yüz belirdi ve "La Liga" karşılaşmaları kapsamındaki Rayo Vallecano maçına yalnızca 48 saat kala teknik heyetin hesaplarını altüst etti.

Sezon başından bu yana forma giyemeyen genç stoper Raúl Asencio resmi olarak takım antrenmanlarına katıldı ve iyileşme sürecini hızlandırdı. Bu gelişme, teknik direktörü José Mourinho'dan kesin bir karar beklediği bir dönemde geldi; hem sahada hem saha dışında peşini bırakmayan belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

Uzun bir aradan sonra dönüş

Yaz hazırlık döneminde diz arka bağlarında yaşadığı yırtık sakatlığının ardından bu sezon hiçbir resmi maçta dakika alamayan Asencio, grupla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Oyuncu iyi bir fiziksel durumda göründü; sağlık ekibi, yaklaşan milli ara dönemini onu tamamen hazır hale getirmek ve en üst düzey hazırlık seviyesine ulaştırmak için değerlendirmeyi hedefliyor.

Savunmacının dönüşü hassas bir zamanlamada geliyor; özellikle de geçen yaz transfer döneminde ayrılığın eşiğindeyken sakatlığın olası transferini engellemesinin ardından, hele ki kulübün Fransız İbrahima Konaté ile anlaşarak savunma hattını güçlendirmesinin de üzerine.

Sakatlıklar Real Madrid'in omuzlarına yük bindiriyor

Buna karşılık, sakatlar listesi beyazlı takımın omuzlarına ağır bir yük olmaya devam ediyor. Éder Militão, Ferland Mendy ve Rodrygo'dan oluşan üçlü, spor salonlarının içinde ve dışında bireysel rehabilitasyon programlarını sürdürüyor.

"AS"ye göre, Militão ve Mendy'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde rehabilitasyonun son aşamasına girmesi bekleniyor; Brezilyalı Rodrygo'nun ise yaşadığı çapraz bağ sakatlığından tam olarak iyileşmesi için birkaç ay daha gerekiyor.

Tehlikedeki gelecek: beraat ile alkol krizi arasında

Asencio'nun dönüşü teknik açıdan Mourinho için sevindirici bir haber olsa da, Real Madrid'deki geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Geçen sezon büyük tartışmalara yol açan cinsel içerikli görüntülerin dağıtılması davasında yakın zamanda beraat eden ve affedilen oyuncu, geçtiğimiz ağustos ayında alkolün etkisi altında araç kullanmaktan mahkûm edilmesi ve testinin pozitif çıkmasının kanıtlanmasının ardından yeniden kendini suçlamaların odağına yerleştirdi.

Bu olay, kulüp içindeki rahatsızlığın boyutunu yansıtan sert açıklamalar yapan Portekizli teknik direktörün gözünden kaçmadı. Mourinho, olayın ortaya çıkmasının ardından yaptığı önceki bir açıklamada şunları söyledi: "Formda olduğunda, kimse ondan daha sıkı ya da daha iyi çalışmıyordu."

Ve şöyle devam etti: "Ancak bir Real Madrid oyuncusu, günün her saatinde, haftanın her günü ve yılın her döneminde Real Madrid oyuncusu olarak kalır. Mutlu değilim, hepimiz hata yaparız, ama hataların birikmesi bambaşka bir şey."

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