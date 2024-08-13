İzmir'e Merih Demiral'ın heykeli mi dikilecek?

Avusturya'ya attığı golü 'bozkurt işareti' ile kutlaması nedeniyle ceza alan Merih Demiral'ın heykelinin dikileceği iddia edildi, peki bu doğru mu?

Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası'nda ceza almıştı

Heykelinin dikeceği iddia edildi

Sürpriz iddiaya yanıt geldi

NE OLDU? 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederken milli takımın iki golü de Merih Demiral'dan gelmişti.

Milli oyuncu maçın ardından kaydettiği golleri, bozkurt işareti yaparak kutladı ve bu nedenle UEFA'dan iki maç men cezası aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İZBB), Merih Demiral'ın heykelini dikeceği iddia edildi.

NE SÖYLENDİ? İddiaya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıklama geldi. İzmir belediye meclisinde böyle bir karar alındığını yalanlayan CHP şu açıklamayı yaptı:

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"İzmir'e milli futbolcu Merih Demiral’ın heykeli dikileceği yönünde meclis kararı alındığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz konusu talebe ilişkin önerge, ilgili mevzuat doğrultusunda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona gönderilmiştir."