İzmir'e Merih Demiral'ın heykeli mi dikilecek?

- Merih Demiral, Avrupa Şampiyonası'nda ceza almıştı
- Heykelinin dikeceği iddia edildi
- Sürpriz iddiaya yanıt geldi
NE OLDU? 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederken milli takımın iki golü de Merih Demiral'dan gelmişti.
Milli oyuncu maçın ardından kaydettiği golleri, bozkurt işareti yaparak kutladı ve bu nedenle UEFA'dan iki maç men cezası aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İZBB), Merih Demiral'ın heykelini dikeceği iddia edildi.
NE SÖYLENDİ? İddiaya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıklama geldi. İzmir belediye meclisinde böyle bir karar alındığını yalanlayan CHP şu açıklamayı yaptı:
"İzmir'e milli futbolcu Merih Demiral’ın heykeli dikileceği yönünde meclis kararı alındığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz konusu talebe ilişkin önerge, ilgili mevzuat doğrultusunda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona gönderilmiştir."