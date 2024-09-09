Arda Güler ile minik bir hayranının İzmir'de girdiği diyalog gündem oldu

Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e imza atan Arda Güler, büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

19 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı maç için kafileyle birlikte İzmir'e gelmişti.

Arda Güler'in, havalimanında minik bir erkek taraftar ile yaşadığı diyalog ortaya çıktı.

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'Mesajlarıma neden cevap vermedin?'

Milli takımın oyuncularını karşılamak için toplanan kalabalıkta minik bir Arda Güler hayranı, yıldız oyuncu ile kısa bir görüşme yapma fırsatı buldu.

Minik taraftarın bu esnada Arda Güler'e, "Neden mesajlarıma cevap vermedin?" sorusunu sordu.

Arda Güler daha sonra minik taraftara imza verdi. O anlar ise sosyal medyada viral haline geldi.

İşte o anlar: