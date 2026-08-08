Dusan Tadic, NEC formasıyla Eredivisie’deki ilk maçında şimdilik henüz bir iz bırakabilmiş değil. Nijmegen ekibi, Telstar karşısında ilk yarıda dramatik bir performans sergiledi ve sahasında 0-2 geriye düştü. 37 yaşındaki Sırp oyuncunun performansı sosyal medyada ve NEC taraftarları arasında sert şekilde eleştiriliyor.

Telstar, De Goffert’te skoru açmak için yalnızca yarım dakikaya ihtiyaç duydu. Uzak bir taç atışının ardından Soualhia topu Patrick Brouwer’e doğru aşırdı, Brouwer da soğukkanlılığını koruyup NEC kalecisi Gonzalo Crettaz’ı geçti. NEC daha sonra beraberlik golü için baskıyı artırdı ve başta Tjaronn Chery ile Sami Ouaissa olmak üzere fırsatlar yakaladı, ancak bunları değerlendiremedi.

Bunun yerine konuk ekip 24. dakikada farkı ikiye çıkardı. Brouwer, Rui Mendes’i gördü; Mendes de topu şık bir vuruşla uzak köşeye kıvırarak Telstar’ı 0-2’ye taşıdı. NEC daha sonra maça yeniden ortak olmaya çalıştı, ancak kaleci Ronald Koeman junior’ı ciddi anlamda zorlamakta büyük sıkıntı yaşadı.

Tadic ise şu ana kadar fark yaratamadı. Tecrübeli oyuncu ilk 15 dakikada oyunun içinde neredeyse hiç görünmezken, daha çok takımının performansından memnun olmadığını jestleriyle belli etti. X’te izleyiciler de hücum oyuncusunun takıma daha ne katabileceğini açıkça sorguluyor: “İlk 11’de Linssen yerine Tadic, evet, o zaman ciddi anlamda kalite kaybediyorsun. Kanıtı da sahada görülüyor” diye yazdı bir izleyici.

Bir başka izleyici de NEC’in diğer hücum seçenekleriyle arasında belirgin bir fark görüyor. “Yine de fark var, forvette Tadic ya da o Japon (Koki Ogawa, ed.)”, denilirken, başka bir izleyici ise “Eh, Linssen kulübede olunca Tadic’le böyle oluyor” yorumunu yaptı. Sırp yıldızın büyük ismi etrafında oluşan beklentilere de alaycı şekilde değinildi: “Büyük Tadic şovu nerede kaldı?”

Tadic’in Eredivisie’ye dönüşü ayrıca Amsterdam cephesinden de yorumlar getiriyor. Bir Ajax taraftarı, eski kaptanı yeniden Johan Cruijff ArenA’da görmek isteyen taraftar seslerine atıfta bulunarak, “Umarım Tadic’in yeniden Ajax’a gelmesini isteyenler de NEC-Telstar maçını izliyordur” dedi. Böylece tablo netleşmiş oldu: İzleyiciler, Tadic’in NEC formasıyla ilk maçında transferi etrafında oluşan yüksek beklentilerin nedenini henüz neredeyse hiç göstermediğini düşünüyor.

Taraftar forumu SV NEC’te de eleştiriler sert. “Chery ve Tadic, bunlar artık tempoya ayak uyduramıyor” diye yazan bir taraftarın ardından bir başka taraftar da NEC’in sorunlarının “bugün acı şekilde netleştiğini” söyledi. Üçüncü bir taraftar da hücum hattındaki iki tecrübeli isimden pek etkilenmiş değil: “Tadic ve Chery önde adeta sürünüyor. Görmesi ne kadar da üzücü bir manzara.”

El Ahmadi’den Tadic yorumu

ESPN yorumcusu Karim El Ahmadi de maçın devre arasında Tadic’ten henüz etkilenmiş değil. Eski orta saha oyuncusu, “Şunu söylemeliyim: Onun için çok zor. Pek iyi görünmüyor” dedi. “Onun güçlü olduğu şey topu alıp etrafındaki oyuncuları harekete geçirmek. Ceza sahasında olduğunda bir topu tutabilmesi gerekir, ama Telstar’dan o kadar çok oyuncu hemen üstüne geliyor ki.”