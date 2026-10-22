Ajax, perşembe akşamı Atalanta Bergamo ile oynadığı Konferans Ligi maçının ilk yarısında çok iyi bir görüntü sergiledi ancak devre arasına biraz hayal kırıklığı yaratan 0-0'lık skorla gitti. Míchel Sánchez'in ekibi birçok fırsat yakaladı ve zaman zaman açıkça daha iyi taraftı. Buna rağmen sosyal medyada Oscar Gloukh'a yönelik eleştiriler dikkat çekti.

Amsterdam ekibi maça çok iyi başladı. Henüz altıncı dakikada Lucas Rosa'nın yön değiştiren şutu direğe çarpınca açılış golüne yaklaştı. Kısa süre sonra Jorthy Mokio harika bir şutla gol attığını düşündü ancak Davy Klaassen'ın ofsaytta olması nedeniyle gol geçersiz sayıldı.





Taraftarlar Ajax'ın oyunundan memnun olsa da hücumun son aşamasında sık sık yanlış tercihler yapan Gloukh'tan rahatsız. Sol kanat oyuncusu 11. dakikada sol taraftan yaptığı iyi bir hareketle olumlu bir izlenim bıraktı ancak 22. dakikada şutunu farklı şekilde auta gönderdi. Dört dakika sonraki denemesi ise engellendi. Gloukh, son pozisyonda alanı dar olmasına rağmen yine şut çekmeyi seçince tribünlerden ıslıklandı.

İsrailli oyuncunun performansı sosyal medyada da eleştirildi. Bir taraftar X'te "Gloukh yine en çok Gloukh'la ilgileniyor" diye yazarken bir başkası, "Gloukh'u çıkarın. At gözlüğü takmış, sadece kendi çıkarı için oynuyor" yorumunu yaptı. Özellikle çevresini yeterince görememesi, isabetsiz pasları ve topla gereğinden fazla ilerleme eğilimi rahatsızlık yaratıyor.

Ajax Showtime üzerinde de aynı eleştiriler dile getiriliyor. Bazı taraftarlara göre hücum oyuncusu, girişimlerinden yeterince sonuç alamıyor. Bir kullanıcı, "Gloukh çok fazla yanlış tercih yapıyor ama bu yeni bir şey değil" diye yazdı. Bir başkası ise "Oscar ne kadar bencil, hep kendisi için oynuyor" dedi. Başka bir taraftar, Gloukh'un boş durumdaki takım arkadaşına pas vermek yerine top sürmeye devam ederek umut vadeden kontra atakları sık sık yavaşlattığını belirtti.

Bu nedenle Gloukh'un oyundan alınması yönündeki çağrılar giderek artarken sosyal medyada özellikle Abdellah Ouazane'nin adı öne çıkıyor. Bir kullanıcı X'te, "Bu kadar boş alan varken Gloukh'un yerine Ouazane'yi almak daha iyi" diye yazdı. Ajax Showtime'da da genç orta saha oyuncusunun oyuna girmesi istendi: "Ouazane ve Tolu ısınmaya başlasın."

Öte yandan herkes Gloukh'a yönelik eleştirilere katılmıyor. Gloukh, 32. dakikada çektiği şutla Carnesecchi'yi kurtarış yapmaya zorladı. Bir taraftar hücum oyuncusunu şöyle savundu: "Gloukh burada sık sık günah keçisi ilan ediliyor ama bana göre önemli bir parça. Takım oyununda çok zeki, güçlü bir driplingi var ve orta sahada topu iyi saklıyor."