Fransız ekibinin taraftarları, yıldız futbolcuları Messi ve Neymar'ı hedef aldılar.

NE OLDU: PSG'nin ultra taraftar grubu, kulüp genel merkezinin önünde protesto gösterileri düzenledi ve yıldız ikiliye küfürler savurdu.

"Messi, or"spu çocuğu!" Arjantinli süperstarın izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a gittiği için iki hafta süreyle kadro dışı kaldığı yönündeki haberlerin ardından bu slogan atıldı.

Kulüp, Arjantinli oyuncunun sezon sonunda sona eren sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Taraftarlar, takımın iki yıldız ismine karşı oldukça öfkeliydiler ve Brezilyalı yıldız da bu öfkeden nasibini aldı.

"Neymar, buradan kaybol!" diyerek Neymar'ı da boş geçmedi.

Brezilyalı oyuncu, Şubat ayında yaşadığı ayak bileğindeki sakatlıktan bu yana PSG'de forma giyemedi ve takımdan ayrı kalmaya devam ediyor.

Ateş altında kalan sadece iki oyuncu değildi. Ultras, kulübün başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye yönelik de hayal kırıklıklarını dile getirdiler.

BÜYÜK RESİM: Messi ve Neymar, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için PSG'ye getirildi, ancak Avrupa'nın en büyük kupasını kazanamadılar.

PSG, bu sezon Bayern Münih tarafından son 16'da elendi ve yoğun yatırıma rağmen kıtanın en iyi takımı unvanını almaya yakın bile görünmedi.

Christophe Galtier'in ekibi; bu sezon şampiyonluğu kazanma yolunda ilerliyor, ancak 2023'teki formları oldukça zayıftı.

Fransız devi, yılın başından bu yana Ligue 1'de altı kez yenildi ve Fransa Kupası'nda Marsilya'ya elenmekten kurtulamadı.

SIRADA NE VAR? Takım, Pazar günü Troyes ile oynayacakları Ligue 1 mücadelesinde aksiyona geri dönüyor.

Ancak Galtier, cezalı duruma düştükten sonra Messi'den yoksun kalacak. Arjantinli futbolcunun bir ay önce kulüpten ayrılma kararı aldığı ve Suudi Arabistan'a transfer olması için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.