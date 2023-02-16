Dev maçta görev yapamayan Brezilyalı forvet, eski hocasıyla yaşadıklarını geride bıraktı.

NE OLDU? Gabriel Jesus, eski takımı Manchester City ile Çarşamba gecesi Emirates Stadyumu'nda Premier Lig'de oynadıkları Premier Lig karşılaşmasını saha kenarından izlemek zorunda kaldı.

Brezilyalı forvet, maçın ardından birlikte 4 kez Premier Lig şampiyonluğu kazandığı eski hocası Guardiola'yla kucaklaşmayı ihmal etmedi.

Guardiola, 25 yaşındaki oyuncusuyla geçtiğimiz yaz takımdan ayrılmasından sonra ilk kez hasret giderdi.

Ve City patronu, tünele girmeden önce onu yakaladı ve yanağına bir veda busesi kondurdu.

BÜYÜK RESİM: Jesus ile Guardiola'nın ilişkisi, Brezilyalı golcünün City'deki son döneminde bozulduğu aktarılıyordu.

Brezilyalı forvet, ESPN Brasil'e verdiği bir röportajında, Guardiola'nın taleplerinden bıktığını ve Arsenal'da kendisini yeniden "özgür" hissettiğini itiraf etti.

Dünya Kupası'nda dizinden ciddi bir sakatlık geçiren Jesus, Manchester City'deki döneminde dört Premier Lig şampiyonluğu ve bir de FA Cup kazandı.

MANCHESTER CITY & JESUS İÇİN SIRADA NE VAR? City, bu hafta sonu Premier Lig'de Nottingham Forest'a karşı mücadele edecek.

Arsenal ise Aston Villa deplasmanına çıkarken Jesus, dizindeki sakatlık nedeniyle takımına yardımcı olamayacak.