NE OLDU? Ramos'un en kötü kabusu gerçek oldu! Paris Saint-Germain antrenmanında Neymar'ın onu adeta "bir fındık gibi" ezmesinden sonra ne yapacağını şaşırdı.
Tam da o sırada, Mbappe kahkahalara boğulurken Ramos'un yarasına tuz bastı.
Ve Ramos'un, o anlarda Fransız yıldıza sarıldığı görüntülendi.
Ramos, yediği bu çalımın ardından bir süre kendisine gelemedi.
BÜYÜK RESİM: Neymar ve Mbappe'nin soğuk bir ilişkisi olduğuna inanılsa da ikili arasındaki buzlar erimeye başlamış gibi görünüyor.
Sergio Ramos, takımda oluşan problemlerde arabulucu olarak hareket ediyordu ve bu görüntüler, arasının kimseyle bozuk olmadığını kanılıyor.
PSG İÇİN SIRADA NE VAR? Fransız ekibi, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile mücadele edecek.