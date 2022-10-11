NE OLDU? Ramos'un en kötü kabusu gerçek oldu! Paris Saint-Germain antrenmanında Neymar'ın onu adeta "bir fındık gibi" ezmesinden sonra ne yapacağını şaşırdı.

Tam da o sırada, Mbappe kahkahalara boğulurken Ramos'un yarasına tuz bastı.

Ve Ramos'un, o anlarda Fransız yıldıza sarıldığı görüntülendi.

Ramos, yediği bu çalımın ardından bir süre kendisine gelemedi.